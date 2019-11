Ascolti Tv: Dopo RaiPlay arriva RaiPhone, il colpo di genio di Dandini-Coletta

Se l'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini si sta godendo il rinnovato successo di RaiPlay, grazie anche allo show di Fiorello riportato finalmente nella Tv di Stato dallo "Yul Brynner di Viale Mazzini", ecco che su Rai3 arriva un altro strumento tecnologico e innovativo destinato ad animare il dibattito mediatico. Parliamo di RaiPhone, un device ricco di applicazioni che farà il suo debutto televisivo giovedì prossimo, 21 novembre, in prima serata sulla rete diretta da Stefano Coletta.

Vetrina d'eccezione per RaiPhone sarà Stati Generali, la seconda edizione del programma che ha visto un altro grande ritorno in Tv, ovvero quello di Serena Dandini e della sua squadra di irriverenti ragazze (e ragazzi), fra i quali Cinzia Leone, Lucia Ocone, Elio e Rocco Tanica, Neri Marcorè, Natalino Balasso, Martina Dall'Ombra.

Ovviamente, il "RaiPhone" di cui sopra è l'ennesima genialata comica della premiata ditta Dandini & co., squadra che ha trovato in Stefano Coletta il perfetto direttore di rete con cui sperimentare nuovi percorsi televisivi che coniughino la tradizione satirica nata con la storica Tv delle Ragazze e i nuovi linguaggi comici provenienti dai social e, per l'appunto, dalle nuove tecnologie. E così vedremo le imitazioni di Neri Marcorè, Lucia Ocone e Germana Pasquero (nei panni di Franca Leosini, animatrice del programma Storie Scellerate), affiancate al Tg Lercio, ai sondaggi di Edoardo Ferrario, ai tutTorial di Lillo e ai documentari improbabili di Gustav Hofer e Luca Ragazzi. Spazio anche alle Sbratz con le loro esplorazioni del magmatico mondo femminile e alle copertine di StarMale, e ai The Pills con le loro storie ai confini della realtà. E se Elio e Rocco Tanica animeranno la parte musicale del programma assieme a Lele Marchitelli, ecco che la mitologica signorina Vaccaroni di Cinzia Leone riaprirà dalle otto alle otto il suo inquietante sportello direttamente dal baratro (nel quale siamo finiti un po' tutti) e Natalino Balasso (molto somigliante al Mauro Corona ormai comprimario di Bianca Berlinguer) ci spiegherà le ragioni del NordEst.

Serena Dandini, in studio assieme alla sua tuttofare orgogliosamente sovranista Martina Dell'Ombra, sarà l'animatrice di tutto questo divertente caravanserraglio corredato da una sempre diversa sigla finale opera del cantante di strada Elianto, ospitando anche di volta in volta personaggi quali Giorgia, nell'inattesa veste di monologhista. L'anno scorso il programma - un'autentica scommessa - riscosse un meritato successo che ha tutte le carte in regola per ripetersi. Appuntamento quindi a giovedì sera 21 novembre, con Serena Dandini e la sua squadra, e ovviamente con RaiPhone.

Stati Generali è un programma di Serena Dandini, Valentina Amurri, Paola Cannatello, Dario Sardelli. Scritto con Gero Arnone, Giacomo Cannelli, Federica Cacciola, Ivan Cotroneo, Alessandro Rossi in collaborazione con Laura Grimaldi, Ennio Meloni, Flavio Nuccitelli, Stefano Pisani, Serena Tateo, Tommaso Triolo. La sigla è di Lele Marchitelli, la grafica di Gianluca Abbate, la scenografia di Marco Calzavara. Produttrici esecutive Beatrice Serani e Mara Querenghi. Il programma è a cura di Silvia Caputi e la regia è di Caterina Pollini.