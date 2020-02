Ascolti Tv Festival di Sanremo: Riuscirà Amadeus a battere il "Baglioni bis"?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domani, martedì 2 febbraio 2020, prima serata del settantesimo Festival di Sanremo vedranno Amadeus cimentarsi con l'audience del debutto, con il fiato sul collo della Rai per quanto riguarda l'audience ottenuta, viste anche le polemiche sulle dichiarazioni giudicate "sessiste" del conduttore in occasione della conferenza stampa e quelle relative alla presenza del trapper Junior Cally - celebre per testi ritenuti "misogini" e "violenti contro le donne" - sul palco dell'Ariston.

L'anno scorso, Claudio Baglioni - nella sua seconda esperienza quale direttore artistico del Festival - ottenne 10.086.000 spettatori con il 49.5% di share. La prima parte raccolse 12.282.000 spettatori con il 49.4% mentre la seconda si assestò a 5.120.000 spettatori con il 50.11%. Baglioni calava tuttavia rispetto all'edizione precedente che aveva visto il suo debutto quale responsabile della kermesse. La prima serata del Festival di Sanremo 2018 aveva conquistato infatti 11.603.000 spettatori con uno share del 52.1%.

Riuscirà Amadeus a eguagliare o addirittura riuscirà nella difficile impresa di battere i numeri dell'esordio del suo predecessore? Non ci resta che attendere la sentenza dell'Auditel mercoledì mattina.