Ascolti Tv: Fiorello umilia la Champions, Il Collegio doppia Floris-Berlinguer

VIVA RAIPLAY E CHAMPIONS LEAGUE; CARTABIANCA CONTRO DIMARTEDI'

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 5 novembre 2019 vedono, dopo la seconda puntata di Viva RaiPlay con Fiorello in access prime time (e ospiti quali Giorgia, Biagio Antonacci e Tommaso Paradiso), Rai1 schierare in prima serata il film con Stefano Accorsi La Nostra terra (2014) contro il Calcio della Champions League e in particolare la partita Borussia Dortmund-Inter conclusasi 3-2 a sfavore della squadra italiana. Su Rai2, intanto,andava in onda la terza puntata del reality show Il Collegio con la narrazione di Simona Ventura, mentre su Italia 1 Le Iene Show si occupava, fra gli altri argomenti, del caso Balotelli-Castellini e del razzismo negli stadi. Consueta disfida politica, poi, tra #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e DiMartedì di Giovanni Floris su La7, entrambi pressoché interamente dedicati al Caso Ilva e allo scudo penale.

OLTRE 6.3 MILIONI PER FIORELLO IN ACCESS, IL CALCIO VINCE IN PRIME TIME

Su Rai1 Fiorello conquista 6.310.000 spettatori con il 23.8% di share, mentre La Nostra Terra si ferma a 2.810.000 spettatori (12.2% di share). Su Canale 5 Borussia Dortmund-Inter vince tuttavia il prime time con 4.404.000 spettatori (16.7%), e su Rai2 Il Collegio fa boom con 2.486.000 spettatori (10.6%) e su Italia 1 Le Iene Show raggiungono 1.808.000 spettatori (11.2%), doppiando entrambi Rai3 con #Cartabianca e i suoi 1.019.000 spettatori (4.6%) e su La7 DiMartedì con i suoi 1.218.000 spettatori (5.5%).

IL COLLEGIO SPOPOLA, I TALK POLITICI IN CRISI

Il successo di Fiorello continua dopo il boom dell'esordio; è crisi nera per i talk show politici di prima serata, con Floris e Berlinguer doppiati dalle Iene e dal Collegio, che in questa edizione ambientata nel 1982 sembra spopolare più che mai.