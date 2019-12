Ascolti Tv: Calano I Medici, bene Salemme e Sciarelli, ecatombe Bignardi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 11 dicembre 2019 vedono su Rai1, in prima serata, l'ultima puntata della serie I Medici - Nel Nome della Famiglia 3 contrastare su Canale 5 il film L'Ora Legale di e con Ficarra e Picone. Su Rai2, spazio al teatro con Vincenzo Salemme e la pièce Di Mamma ce n'è una sola, mentre su Rai3 è andato in onda il consueto appuntamento con Federica Sciarelli e il suo Chi l'ha visto? dedicato, fra gli altri argomenti, al caso Luca Sacchi.

Su Italia1, il film L'ultimo dei Templari e su Rete4 la terza puntata di #CR4 - La Repubblica delle Donne 2 condotto da Piero Chiambretti; su La7 lo Speciale Atlantide con Andrea Purgatori dedicato alla Strage di Piazza Fontana, su Tv8 X-Factor condotto da Alessandro Cattelan e sul Nove il meglio de L'Assedio con Daria Bignardi.

Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia 3 vince la serata con 3.411.000 spettatori (15.7%), battendo su Canale 5 L’Ora Legale e i suoi 2.796.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Salemme il bello … della diretta! – Di Mamma ce n’è una sola conquista 1.753.000 spettatori (7.7%), battendo su Italia 1 L’Ultimo dei Templari e i suoi 1.149.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? totalizza 2.133.000 spettatori (10.1%), mentre su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne si assesta a 823.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Atlantide raduna 496.000 spettatori con uno share del 2.5%, e su TV8 X Factor convince 522.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove L’Assedio – Best Of non va oltre i 253.000 spettatori (1.1%).

I Medici chiudono in calo la loro terza stagione, l'esanime Rai2 respira una boccata d'ossigeno grazie al teatro di Vincenzo Salemme, sempre bene Federica Sciarelli. X-Factor cresce leggermente mentre il Meglio de L'Assedio fa peggio del solito, segnando un grave tonfo per Daria Bignardi il suo ritorno in Tv.

Sette giorni fa, su Rai3 Chi l’ha Visto? conquistava 2.283.000 spettatori e l’11.2%. Calava su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne con 820.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Atlantide totalizzava 505.000 spettatori con uno share del 2.8%, battendo su Tv8 X Factor 13 e i suoi 419.000 spettatori (2.1%). Sul Nove L’Assedio si congedava con 393.000 spettatori e l’1.7%.