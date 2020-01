Ascolti Tv, il "pellegrinaggio" di Massimiliano Ossini diventa un libro

Un cammino lungo un giorno può cambiare una vita intera. Questo il fondamento del nuovo libro di Massimiliano Ossini, popolarissimo presentatore televisivo che ha all'attivo tante trasmissioni di successo e che, al momento, è campione di ascolti con il programma Linea Bianca in onda il sabato su Rai1.

Dopo l'ottimo riscontro del suo primo libro Kalipè - Lo spirito della montagna, Massimiliano è tornato in libreria (dal 16 gennaio) con la seconda fatica letteraria dal titolo Kalipè - Il cammino della semplicità. Come leggiamo dal comunicato ufficiale, si tratta del "racconto di un 'pellegrinaggio' durato un giorno, fatto su un sentiero minore, sconosciuto ai più, una piccola bretella del Cammino Francescano della Marca. Esigenza che nasce da una convinzione: non è il dove si cammina, ma il come".

E ancora: "L’incontro con una comunità di frati in un luogo sperduto dell’Appennino, l’abbraccio del bosco, lo sguardo del lupo. Un cammino semplice per affrontare temi complessi, attuali, necessari: la potenza della parola che costruisce, la meraviglia, l’attenzione, l’arte di custodire, l’ascolto per ritrovare la bussola interiore che ci guida nello straordinario mistero dell’istante. In questo secondo libro, Massimiliano Ossini fa più di un viaggio, e lo fa con umiltà, partendo dal poco, da ciò che non fa rumore, per rispondere a una chiamata ad agire, una spinta a non fermarsi, a condividere insieme la visione del mondo che vogliamo e… fare il primo passo".

Fra i più amati personaggi del panorama televisivo italiano, Massimiliano Ossini (classe 1978) non si è mai lasciato travolgere né inebriare dal successo e dalla fama, e ha sempre mantenuto un forte attaccamento al caposaldo della semplicità restando ben ancorato con i piedi per terra ma con lo spirito sempre innalzato a princìpi più elevati, assai poco interessato alle chimere esteriori e concentrato invece su un cammino interiore di continuo miglioramento personale. Tutti valori che si ritrovano nel suo Kalipè - Il Cammino della Semplicità edito da Rai Libri, appena approdato in libreria e accompagnato da una fervida attesa sui social network. Una lettura avvincente e insieme edificante.