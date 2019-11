Ascolti Tv: Il Volo non decolla, Giordano sfiora Floris, flop Berlinguer

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 19 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il film Tv Adriano Olivetti - La Forza di un sogno (2013) con Luca Zingaretti contrastare su Canale 5 il concerto de Il Volo - 10 anni insieme, registrazione della serata evento tenutasi a Matera nel giugno scorso.

Su Rai2, quinta (e penultima) puntata del Collegio 4, commentato come sempre da Simona Ventura, che ha visto l'espulsione di Claudia Dorelfi, su Rai3 match tra i candidati governatori dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Lucia Bergonzoni nello studio di #Cartabianca con Bianca Berlinguer, su Rete4 Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano e su La7 DiMartedì con Giovanni Floris e i suoi ospiti. Su Italia1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show.

Su Rai1 la replica di Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno ha ottenuto 3.105.000 spettatori (14.6%), a un soffio da Canale5 con Il Volo – 10 Anni Insieme che vince la serata con 3.526.000 spettatori (15.1%). Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 si attesta a 2.530.000 spettatori (11%), mentre su Italia1 Le Iene conquistano 2.028.000 spettatori (12.1%). Su Rai3 #Cartabianca fa flop con 910.000 spettatori e il 4.1%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro sale a 1.114.000 spettatori con il 5.5%s, sfiorando su La7 DiMartedì e i suoi 1.310.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Rai1, con un film Tv del 2013, riesce a non soccombere al concertone in esclusiva del Volo che vince la serata d'un soffio, #Cartabianca si rivela l'anello debole di Rai3 e il vero competitor di DiMartedì, fra i talk politici, diventa Fuori dal coro. Sempre bene Le Iene (terzo programma più visto in prime time) e Il Collegio.

Sette giorni fa, su Rai2 la quarta puntata del Collegio 4 spopolava con 2.584.000 spettatori (11.1%), battendo su Italia1 Le Iene Show con i suoi 1.887.000 spettatori (11%). Su Rai3 #Cartabianca si fermava a 890.000 spettatori con il 4%, battuto da Fuori dal Coro su Rete4 con 1.008.000 spettatori con il 5%, e da La7 con DiMartedì e i suoi 1.264.000 spettatori con uno share del 5.6%.