Ascolti Tv: La rivincita di Fialdini e Timperi e la loro fortunata stagione

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 20 novembre 2019 vedono, ancora una volta, La Vita in Diretta su Rai1 soccombere non soltanto a Barbara D'Urso e al suo Pomeriggio Cinque su Canale 5, ma anche alla concorrenza interna di Geo condotto da Sveva Sagramola su Rai3.

I dati parlano chiaro: il contenitore pomeridiano di Rai1 al momento condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha ieri radunato 1.719.000 spettatori con il 13.5% di share (presentazione 12.7% - 1.408.000), mentre Geo conquista il 14.3% con 1.894.000 spettatori (anteprima 8.3% - 907.000). Barbarella, dal canto suo, domina con il 16.3% nella prima parte con 1.929.000 spettatori, il 17.3% e 2.364.000 nella seconda, e il 14.8% nella terza parte, brevissima, dedicata ai social network.

Dati che ci raccontano anche una rivincita per la coppia che conduceva l'anno scorso La Vita in Diretta, vale a dire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che, esattamente un anno fa nello stesso giorno della settimana, ovvero mercoledì 21 novembre 2018, conquistavano 1.662.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e 2.108.000 (16.4%) nella seconda. Ossia quasi tre punti in più rispetto ai loro successori... Se Barbara D'Urso un anno fa otteneva più o meno le stesse cifre, Geo arrivava al 12.3% di share, battuto dal duo Fialdini-Timperi.

Accusati di flop l'anno scorso, Francesca e Tiberio non si sono persi d'animo e sono approdati quest'anno la prima a Da Noi... A Ruota Libera in onda la domenica pomeriggio su Rai1 con ottimi risultati e per giunta in crescita in uno slot difficilissimo che, l'anno scorso, decretò l'inesorabile naufragio di Cristina Parodi, mentre il secondo è tornato a UnoMattina in Famiglia il sabato e la domenica mattina con entusiasmanti riscontri di pubblico accanto alla new entry Monica Setta, toccando il 22-23% di share.

Anziché allontanarli dalla Vita in Diretta, la Rete avrebbe dovuto insomma riconfermarli anche quest'anno, permettendo la fidelizzazione dei telespettatori invece di cambiare drasticamente per l'ennesima volta conduttori sperimentando inedite accoppiate (alludiamo a quella Cuccarini-Matano che presenta diverse problematiche, come abbiamo ampiamente sviscerato). Congratulazioni dunque a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi per la loro stagione fortunata e per la loro "rivincita" professionale.