Ascolti Tv: La rivincita di Gabriele Corsi, boom di audience per Deal With It

Gabriele Corsi , al timone di Deal With It sul Nove

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di questo inizio di stagione 2019-2020 vedono una piacevole sorpresa sul canale Nove con il programma Deal with it, un mix fra game show e candid camera, che vanta al timone lo spumeggiante Gabriele Corsi. Reduce dai grandi successi di Reazione a Catena nell'estate 2018 con risultati a tutt'oggi insuperati, Corsi sembrava destinato a un avvenire radioso in Rai ma, del tutto inspiegabilmente, è stato lasciato a casa dalla nuova gestione.

Egli non si è perso d'animo, tuttavia, e - da gran signore quale ha dimostrato di essere - si è rimesso in gioco accettando la proposta di Discovery che lo ha voluto al timone del nuovo programma che sta spopolando in access prime time, superando il 2% di share e i 500mila spettatori e dando filo da torcere (e spesso battendo) l'agguerrito Enrico Papi con il suo popolarissimo Guess my age, in onda nella stessa fascia oraria.

Una sorta di rivincita, dunque, per il bravo Gabriele che - senza nulla togliere al Canale Nove - merita tutta la visibilità possibile e che ci auguriamo di ritrovare presto in luoghi più consoni al suo talento, alla sua simpatia e ai risultati ottenuti.