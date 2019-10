Ascolti Tv: Male Balivo-Guaccero, su Paradiso, D'Urso stende Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 18 ottobre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono su Rai1 Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ristagnare a 1.582.000 spettatori (12.3% di share) mentre la soap Il Paradiso delle Signore cresce conquistando 1.628.000 spettatori (15.8%), segno che la politica dell'Ad Fabrizio Salini di salvataggio della soap che stava per essere chiusa dalla rete ha pagato, come scrivemmo in questo articolo (clicca qui per leggere).

Se Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi ha totalizzato il 19.4% con 2.291.000 spettatori (Uomini e Donne Finale il 19.9% con una media di 2.052.000 individui all'ascolto), La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano si ferma a 1.329.000 spettatori con il 13%, battuto incessantemente dal Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso che totalizza il 16.7% con 1.611.000 spettatori nella prima parte, il 15.9% con 1.743.000 spettatori nella seconda e il 13.6% con 1.650.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai Social. Su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero continua la sua crisi arenandosi a 588.000 spettatori (4.9%). Stessa sorte per Costantino della Gherardesca che con Apri e Vinci racimola solo 382.000 (4%).

Continua dunque ad arrancare il pomeriggio di Rai1 che, a parte Il Paradiso in crescita, ristagna a livelli preoccupanti, surclassato dalla concorrenza. A quando qualche intervento drastico per risollevare le sorti dell'Ammiraglia Rai, che perde terreno anche in prime time (clicca qui per leggere)?