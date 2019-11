Ascolti Tv: Mario Orfeo vicino a un tg, ma i grillini si oppongono

Sembra che sia quasi fatta e che i renziani siano riusciti a imporre Mario Orfeo per la guida di un tg. Si oscilla, nelle scommesse, tra il tg uno e il tg tre. Sulla ricollocazione di ‘Big Mario’ sono assolutamente irremovibili i renziani che però su questo si devono scontrare con i Grillini che lo vedono con il fumo negli occhi. Tanta incertezza quindi in Rai anche a seguito di uno caso che sta travolgendo Marcello Giannotti e la sua direzione comunicazione diventata fonte di imbarazzo per l’Ad Fabrizio Salini. I modi molto poco ortodossi e istituzionali dell’ex manager della MN avrebbero irritato più di un giornalista che parla di Rai. Alcuni dei quali sono stati esclusi addirittura dall’invio dei comunicati stampa solo per personali antipatie o perché criticano Fabrizio Salini. La neo rassegna stampa della Rai è già stata soprannominata la ‘Pravda’ perché sono rigorosamente centellinate le firme ‘avverse’ alla gestione Salini a vantaggio dei simpatizzanti dell’AD in quota grillina. A guidare la faida contro Giannoti c’è proprio (ancora una volta) un renziano, ovvero l’instancabile Michele Anzaldi che pare stia preparando altri attacchi alla direzione comunicazione Rai e si sussurra di nuove ‘bome’ pronte a deflagrare.

Spostandosi a Mediaset, avanza Barbara Palombelli che ieri ha sfiorato con il suo ‘Stasera Italia’ quasi il 6 di share di media nella prima parte. La scommessa di Rete 4, giudicata frettolosamente fallimentare solo qualche mese fa, sta dando parecchie soddisfazioni a Piersilvio Berlusconi, che ha trasformato una rete da covo di telenovele a luogo di discussione politica ormai frequentato sia da tutto l’arco politico.