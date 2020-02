Ascolti Tv: Nunzia De Girolamo e Anna Falchi, le due vere regine di Sanremo

Scordatevi Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta. Le due vere primedonne di Sanremo 2020, nell'eterna tradizione della "bruna" e della "bionda", rischiano di essere Nunzia De Girolamo e Anna Falchi. Molti mesi fa (clicca qui per leggere) avevamo preconizzato un avvenire televisivo in quel della Rai per l'ex Ministro dell'Agricoltura del Governo Letta, nonché consorte dell'attuale Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia (Pd), ma veti dall'alto avevano tarpato le ali all'indimenticabile danzatrice della più recente stagione di Ballando con le Stelle. Ora, però, cambiato l'assetto a Rai1 con il nuovo direttore in quota Partito Democratico Stefano Coletta al posto di Teresa De Santis, ecco che per la spumeggiante Nunzia si sono riaperte le porte dell'Ammiraglia Rai complice la Settantesima edizione del Festival di Sanremo.

La De Girolamo sarà infatti inviatissima speciale della Vita in Diretta dalla cittadina ligure, inaugurando la sua nuova veste di commentatrice "sanremese" nella prossima puntata di Domenica In, ospite in un parterre trasversale (ideale per una "salviniana" sposata con un dem) che va da Pierluigi Diaco a Iva Zanicchi, passando per Peppino Di Capri e per la nuova stella nascente di Rai1 Pino Strabioli, grande amico di Stefano Coletta.

Anna Falchi, dal canto suo, attuale compagna innamoratissima del deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa, è tornata da qualche tempo in grande spolvero in Tv, ospite praticamente fissa di tutte le trasmissioni del daytime di Rai1 e reclutata sempre alla Vita in Diretta come commentatrice d'eccezione del Festival di Sanremo per tutta la settimana della gara canora. Chi meglio di una ex presentatrice della kermesse, che la bella Anna condusse nel 1995 accanto a Pippo Baudo e Claudia Koll con ascolti esorbitanti?

Attente, dunque, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Laura Chimenti, Emma D'Aquino e così via! Le rampantissime prezzemoline Nunzia e Anna minacciano decisamente di rubarvi la scena...