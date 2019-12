Ascolti Tv: Parte bene I Medici, Report sul podio e batte Porro, Naufraga Rai2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 2 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia conquistare 4.404.000 spettatori e il 19% di share (l'anno scorso, I Medici 2 debuttò con il 17.6% di share e 4.158.000 spettatori), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso di Barbara D'Urso ha convinto 2.288.000 spettatori (14.4%), mentre su Rai2 Maledetti Amici Miei si è fermato a 771.000 spettatori (3.7%), doppiato da Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare e i suoi 1.552.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Report di Sigfrido Ranucci sale sul podio dei più visti con 1.823.000 spettatori (7.6%), superando su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro e i suoi 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 il telefilm Grey’s Anatomy segna 590.000 spettatori con uno share del 2.6%, battuto da l film di TV8 Quantum of Solace che raduna 616.000 spettatori (2.7%), mentre sul Nove Pizza Hero 2 – La Sfida dei Forni convince 350.000 spettatori (1.4%).

Parte bene la terza stagione dei Medici che supera l'esordio di quella precedente l'anno scorso, Rai3 con Report è la terza rete più vista in prima serata, mentre Quarta Repubblica su Rete4 viene battuto dal film di Italia 1. Rai2 cola a picco con Maledetti Amici Miei e dissipa il buon risultato di Fazio ieri sera.