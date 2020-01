Ascolti Tv: Sale Daytime Rai1, bene Daniele-Isoardi-Balivo. Setta-Timperi 26%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 8 gennaio 2020, vedono il daytime di Rai1 in crescita. In primis assistiamo al consolidarsi del successo di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele (che ha recentemente confessato di essere in dolce attesa) su Rai1. In particolare, ieri, la bionda conduttrice ha conquistato 1.019.000 spettatori (19.37%) nella prima parte e 1.098.000 spettatori (17.5%) nella seconda, strappando punti preziosi di share alla concorrenza di Forum. Bene anche La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, salita ieri a 1.642.000 spettatori con il 14.08% di share, e anche Vieni da Me di Caterina Balivo che ha totalizzato 2.002.000 spettatori pari al 14.06%.

Continua invece nel fine settimana il successo della coppia formata da Monica Setta e Tiberio Timperi con UnoMattina in Famiglia, che domenica scorsa 5 gennaio hanno raggiunto la vetta del 26% di share con 1.662.000 spettatori.