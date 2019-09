Ascolti Tv: Salvini fa volare Del Debbio. Partenza boom per Dritto e Rovescio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 12 settembre 2019 vedono, in prima serata, la ripartenza del programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, Dritto e Rovescio.

Con ospite il leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha raccontato al conduttore le vicissitudini della caduta del Governo giallo-verde e il capovolgimento che ha visto i suoi alleati del M5s allearsi poco dopo con il Pd dando vita a un Esecutivo giallo-rosso con a capo lo stesso Giuseppe Conte, Paolo Del Debbio ha segnato un colpaccio.

Dritto e Rovescio, infatti, ieri sera ha debuttato con una media di 1.588.000 spettatori equivalente all’8.9% di share, risultato del tutto eclatante rispetto alle medie dell'anno scorso e con picchi che hanno sfiorato punte del 12% di share (11.76%) e 2.500.000 spettatori totali.

Ottimo esordio dunque per la nuova stagione del programma di Rete4 (che sta conoscendo una stagione piuttosto fortunata per quanto riguarda gli ascolti e che ieri è risultata la terza rete più vista in prime time con 1.720.000 spettatori totali e il 7.36% di share) e una soddisfazione per Matteo Salvini che, a quanto pare, resta un personaggio di notevole richiamo mediatico, malgrado ora sia all'opposizione.