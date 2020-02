Ascolti tv, Sanremo, Coletta: Amadeus bis auspicabile. Ascolti record. I dati

Sanremo: Marano, 37 milioni ricavi pubblicitari - Ricavi pubblicitari da record per Sanremo 2020: "Abbiamo raggiunto 37 milioni 7mila euro", annuncia il presidente di Rai Pubblicita', Antonio Marano, in conferenza stampa a Sanremo, ricordando che nel 2017 e 2018 i ricavi toccarono i 27,7 milioni e l'anno scorso 31 milioni 347mila euro.

I costi complessivi del festival, ha spiegato ancora Marano, restano confermati tra i 17 e 18 milioni di euro, compresa la convenzione con il Comune di Sanremo. Il differenziale positivo per la Rai si aggira dunque sui 20 milioni, un dato record. I ricavi, spiega ancora il presidente di Rai Pubblicita', sono stati realizzati "a parita' di affollamento": a contribuire al risultato record e' stato il progetto Tra palco e citta', con un festival diffuso sul territorio, che avrebbe garantito - stando alle prime stime - ricavi per 2-3 milioni di euro.



Sanemo, Coletta: Amadeus bis e' auspicabile - "Credo che un Amadeus bis al festival di Sanremo sia auspicabile, perche' ha fatto un ottimo lavoro da direttore artistico. Quindi perche' no? Ma ne dobbiamo parlare con l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini". Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, nella conferenza stampa conclusiva del festival. "Bisognera' sedersi a tavola, distanziando la decisione da questo meraviglioso risultato", ha aggiunto. Su un possibile arrivo di Alessandro Cattelan in Rai, ha poi spiegato "e' un uomo interessante che porta un codice che puo' essere innovativo per la Rai. Non so se sarebbe giusto per Rai1 o Rai2. Sicuramente lo osserviamo".

Sanremo, Amadeus: prematuro parlare del bis, ci penseremo - "Non è vero, era una battuta, la metà delle cose che dice Fiore lo sapete che sono delle battute. Di un bis non ne abbiamo parlato, ci siamo concentrati su questo Festival che è appena finito. Parlarne adesso sarebbe prematuro. Dobbiamo pensarci". Così Amadeus, a margine della conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo, all'ipotesi di un Amadeus bis.

Sanremo: voto giuria sala stampa ha deciso vittoria Diodato - Alla fine e' stato il voto espresso dalla giuria della sala stampa dell'Ariston a risultare decisivo per dare a Diodato la vittoria nella 70^ edizione del Festival di Sanremo. Infatti sia il televoto che la giuria demoscopica avevano dato il primo posto, nella votazione decisiva, a Francesco Gabbani, indicando invece Diodato rispettivamente al terzo e al secondo posto. La sala stampa ha votato per Diodato, quindi Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Il televoto ha dato il 38% a Gabbani, il 37% ai Pinguini Tattici Nucleari e poco meno del 24% a Diodato.



Sanremo: 54,94% media ascolti 5 serate, la più alta da 1999

E' stata del 54,94% la media ascolti nelle cinque serate del 70^ Festival di Sanremo, bisogna tornare al 1999 per le cinque serate, "mi sento di enfatizzare che è il record del millennio". Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la conferenza stampa finale dell'organizzazione.

Ascolti tv Sanremo: ieri 13,6 mln e 57% per 1^ parte; 9 mln e 69% per la 2^

Sanremo 2020 chiude in bellezza, registrando un nuovo record: la media d'ascolto dell'intera finale è stata di 11.476.000 spettatori con il 60,6% di share. Per trovare una percentuale più alta occorre tornare alla finale del festival del 2002, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

SANREMO: FINALE COL BOTTO, 11.476.000 COL 60,6%

La prima parte della serata di ieri (dalle 21.32 alle 23.52) è stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share, la seconda parte (dalle 23.57 all'1.59) da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share. Lo scorso anno l'ascolto medio della finale fu superiore per ascolti e inferiore per share: il Baglioni bis ottenne un ascolto medio (dalle 21.20 alle 1.26, durò quindi oltre mezz'ora in meno) di 12.125.000 spettatori con il 58,3%. Anche il primo Baglioni ottenne una media di spettatori più alta ma uno share più basso, con 12.022.000 spettatori e il 58,41% di share (dalle 21.14 all'1.45).

Sanremo: media share di ieri la più alta dal 2002

La media share della serata finale della 70^ edizione del Festival di Sanremo è stata la più alta dal 2002 in poi. Ieri ha registrato il 60,6%, quell'anno la serata conclusiva del Sanremo condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere registrò il 62,66%.

Sanremo, Fiorello: "Vertici Rai ci hanno proposto il bis"

"I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo Bis: la la risposta la daremo alla fine di questa puntata, la settimana prossima". Tra il serio e il faceto, ironizzando sulla durata monstre delle serate del festival, Fiorello lo annuncia a sorpresa all'inizio della finale, poi chiama l'applauso per Amadeus, "perche' lo merita, veramente", e si emoziona. Lo showman scherza sul caso Bugo-Morgan: "Ieri sera la' dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c'era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelu' che struccava Achille Lauro... ". Poi si avvicina a Jose', il figlio di Amadeus in prima fila: "Quando e' iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici". E ai vertici Rai in prima fila: "Non si puo' fare cosi', un festival che dura 600 ore, e' sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini".