Ascolti Tv, Sanremo: dirigenti Rai tutti al Festival a spese nostre. I nomi

Il bilancio della Rai segna meno 65 milioni di euro, ma per Il festival di Sanremo questo e altro. Chi ha seguito la kermesse in questi giorni avrà visto in prima fila all'Ariston ballare, cantare, battere le mani il nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta, l'Ad Fabrizio Salini e il Presidente Rai Marcello Foa. Ma i vertici e dirigenti Rai in trasferta nella ridente cittadina ligure sono molti di più, e oltretutto accompagnati da parenti, familiari e staff.

Ecco l'elenco di (solo alcune) delle presenze illustri accertate a Sanremo, in esclusiva da affaritaliani: Presidente Foa con Signora; Consigliere Igor De Blasio; Consigliere Beatrice Coletti con Marito; Pier Paolo Cotone (capo staff Presidente Foa; Marco Ventura (consigliere per la comunicazione di Foa e Capo Autore di Uno Mattina); Fenesia Calluso (addetta stampa Presidente Foa); Margherita Ghinassi (segreteria Governance); Fabrizio Salini con Signora; Alberto Matassino (DG corporate); Marcello Giannotti (portavoce dell'Ad e responsabile della comunicazione di Rai1); Davide Di Gregorio (corporate communication); Elisabetta Gandini (internal audit); Fabrizio Casinelli (supporto ufficio stampa e direttore comunicazione Raicom); Monica Maggioni (AD di Raicom); Antonio Marano (Presidente Rai pubblicità); Stefano Luppi (direttore relazioni istituzionali); Alberto Romagnoli (Rai parlamento); Elena Capparelli con marito (Rai digital); Paola Stramazzi con tre persone di staff (cerimoniale Rai); Stefano Coletta; Giovanni Anversa (vice direttore di rai3); Paola Marchesini (direttore radio2); Enza Gentile (comunicazione Rai 1); Roberto Poletti (conduttore di UnoMattina); Maria Pia Ammirati (Rai teche); Alberto Matano (Conduttore Vita in Diretta); Lorella Cuccarini (Conduttore Vita in Diretta); Giusy Carruba (assistente di Fabrizio Salini); Maurizio Cenni (Security Rai e marito di Giusy Carruba) e così via. Molti dei nomi succitati sono accompagnati per giunta dai rispettivi staff.

Lontani i tempi in cui Luigi Gubitosi e Antonio Campo dall’Orto, con i tre festival di Carlo Conti, Mario Orfeo e il primo Claudio Baglioni, avevano optato per una certa sobrietà istituzionale, e con loro tutti i dirigenti Rai. Presenza discreta per una sera e seduti lontano dal palco. L'ex direttore di Rai1 Mario Mazza non si sedette in platea (né tantomeno in prima fila) ma assistette al Festival da un palco secondario. Con l'attuale gestione si è tornati invece alla prima fila e alle poltronissime (con mogli, figli, accompagnatori e accompagnatrici) in allegra compagnia fra canti, balli e battimani. Manca solo il trenino stile Capodanno, ma potrebbe arrivare per la Finale, nutrito di nuovi arrivi illustri da Viale Mazzini fra stasera e domani. Tanto paga il canone.

Apprendiamo, nel frattempo, che i consiglieri di amministrazione Rai Rita Borioni e Riccardo Laganà si sono rivolti al Presidente Foa e all'Amministratore Delegato Fabrizio Salini al fine di conoscere l'elenco dettagliato delle trasferte aziendali previste in occasione del Festival di Sanremo e i relativi costi. Richiesta che, a tutt'oggi, non ha avuto alcuna risposta dai rispettivi staff dei due vertici.