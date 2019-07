Ascolti tv, Striscia la notizia boom: da 31 anni regina dell'access prime time

Ascolti tv/ Dalle 19 alle 21.30 Canale 5 comanda

Come specificano i manager di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset, Canale 5 ha una prima serata che inizia alle ore 19 con i game show di Gerry Scotti che consegnano alla rete una media di 3,6 milioni di telespettatori, che salgono a 4,3 milioni nel corso del Tg5, e crescono ancor di più con Striscia la notizia di Antonio Ricci, grazie ai suoi 4,7 milioni di telespettatori.

Ascolti tv/ L’access prime time porta alle casse di Canale 5 circa 350 milioni di euro all’anno di soli ricavi di prima serata

Come scrive ItaliaOggi, è una infilata di quasi due ore e mezza di solidi ascolti che tira la volata ai contenuti di prime time, siano essi intrattenimento, fiction o, dal prossimo autunno, la Champions league di calcio. L’access prime time porta alle casse di Canale 5 circa 350 milioni di euro all’anno di soli ricavi di prima serata. E non è un caso che nel filmatone con cui Mediaset ha presentato i suoi palinsesti d’autunno lo scorso 2 luglio a Santa Margherita Ligure, Striscia la notizia sia stato definito “il programma record della tv italiana”. Il prossimo 23 settembre, quando tornerà in onda, sarà la 32° edizione, un record mondiale di longevità secondo il Guinness dei primati.

Ascolti tv/In media il 20% di share sul segmento 15-64 anni, sei punti in più rispetto al competitor di Rai Uno

Aver scavato nel palinsesto un nuovo spazio che non esisteva è stata la fortuna di Publitalia che è riuscita a inserire nell’orario più pregiato della tv nuovi break ai picchi di valore dei listini. Per esempio gli spot più pregiati di Striscia venivano proposti a 103 mila euro ciascuno in aprile e 110,5 mila euro in maggio. Sempre come scrive ItaliaOggi, più o meno è la cifra, ai prezzi di listino degli spot all’interno dei grandi appuntamenti dell’intrattenimento Mediaset (Grande Fratello, Amici, Ciao Darwin). Solo che Striscia va in onda tutti i giorni, non solo una volta alla settimana ed è amato anche da un target giovane che raggiunge in media il 20% di share sul segmento 15-64 anni, sei punti in più rispetto al competitor di Rai Uno. Ed è anche grazie a Striscia se Publitalia, presentando l’offerta commerciale autunnale, si può permettere di aumentare del 2,6% i prezzi di listino rispetto all’autunno 2018.