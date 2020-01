Ascolti Tv: Vince Bisio su Rai1, La Pupa e il Secchione doppia i talk politici

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 6 gennaio 2020, in prima serata, vedono Rai1 vincere in prime time con il film Non c'è più religione con Claudio Bisio e i suoi 3.544.000 spettatori con il 15.4% di share. Male Canale 5 con il film Quando un padre con Gerard Butler che si ferma a 2.206.000 spettatori e il 10.7% di share.

Parte col botto La Pupa e il Secchione e Viceversa con Paolo Ruffini che conquista il 13.1% di share e 2.565.000 spettatori, doppiando i tre talk politici. DiMartedì di Giovanni Floris su La7 conquista il 6.2% di share con 1330000 spettatori, Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3 raduna 1255000 spettatori con il 6% di share e Mario Giordano su Rete4 con Fuori dal Coro totalizza il 5.4% di share con 1056000 spettatori. Male Rai2 che, con la serie Il Molo Rosso 2, convince solo 779.000 spettatori con il 3.3% di share.