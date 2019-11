Ascolti, Viva RaiPlay con Fiorello e Cortellesi è record di visualizzazioni

VIVA RAIPLAY VINCE LA SFIDA DI INTERNET

Viva RaiPlay ha abbandonato la veste "generalista" dopo i successi della settimana di programmazione su Rai1 e ha spiccato il volo nel mondo di Internet, diventando fruibile soltanto sulla piattaforma digitale della Rai. E il programma di Fiorello ha vinto la sfida battendo il record di visualizzazioni con la sesta puntata (e prima puntata del nuovo corso), facendo anche la Storia, da primo programma in onda esclusivamente on-line qual è. Grandi soddisfazioni quindi per l'operazione fortemente voluta dall'Ad Rai Fabrizio Salini e per la piattaforma diretta da Elena Capparelli, impreziosita dal progetto capeggiato da Angelo Teodoli.

VIVA RAIPLAY: LE CIFRE DEL TRIONFO

Vediamo le cifre da un comunicato ufficiale: "Ieri (dato registrato fino alle 23,59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay! (compresa l’anteprima Aspettando VivaRaiPlay!) ha generato oltre 850 mila visualizzazioni. Il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto anche della breve durata del format (50 minuti previsti) e dell’assenza del traino televisivo. Viva RaiPlay! ha generato un effetto positivo su tutta la piattaforma e rispetto a un mese fa - ieri RaiPlay - è cresciuta in termini di utenti unici del doppio. Il risultato merita di essere valutato in relazione al fatto che mai prima d’ora uno show live era stato trasmesso in diretta, solo ed in esclusiva, su piattaforma e quindi è difficile fare paragoni".

VIVA RAIPLAY E SANREMO

"Nel caso si volesse fare un confronto" prosegue il comunicato, "l’evento più visto su RaiPlay prima di Fiorello è stato il Festival di Sanremo, tra l’altro un evento che gode di un grandissimo traino mediatico. Nessun programma sulla piattaforma è arrivato in termini di visualizzazioni a questi numeri: Viva RaiPlay! con Fiorello ha addirittura superato del 40% le partite dell’Italia valide per Euro 2020 e trasmesse lo scorso ottobre. L’incontro più visto su RaiPlay lo scorso anno è stato Ajax–Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League, evento più seguito in diretta streaming della scorsa stagione, che aveva generato a aprile 2019 un numero di visualizzazioni simile a quello generato da Fiorello ieri sera".

VIVA RAIPLAY SUI SOCIAL: UN SUCCESSO TRASVERSALE

"Il gradimento è stato del 90% nelle interazioni social con giudizi positivi. Nella giornata di ieri la diretta esclusiva su RaiPlay di Viva RaiPlay! ha generato circa 57000 interazioni social. Instagram è stata la piattaforma più utilizzata con il 60% di interazioni. Altro dato positivo di #Fiorello è che è riuscito a unire tutte le generazioni, facendo conoscere nuovi cantanti al target adulto, unendo figli e genitori nella scoperta della “nuova piattaforma”.

VIVA RAIPLAY E IL SUCCESSO DELL'IMPROVVISAZIONE

Fiorello ha strabiliato gli spettatori fin dalla mattina con Viva Asiago 10, uno spettacolo d'improvvisazione in compagnia di Bricio e del trio canoro I Gemelli di Guidonia, con ospite il regista Gabriele Muccino, con il quale il mattatore siciliano - da un chioschetto appositamente costruito in Via Asiago di fronte agli studi Rai - ha scherzato e divertito il pubblico di RaiPlay, collegandosi con Paola Cortellesi, poi ospite speciale nel programma "serale" (fra virgolette perché, dopo la diretta, è visibile 24 ore su 24 sulla piattaforma Rai) assieme a Biagio Antonacci e agli idoli dei giovanissimi, i Meduza.