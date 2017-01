Auditel, ecco il nuovo piano industriale. Ipotesi quotazione in Borsa nel 2018

Andrea Imperiali, Presidente di Auditel

A fine 2016 è stato deliberato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Auditel il nuovo piano industriale quinquennale.

Ecco i punti rilevanti:

- estensione della rilevazione ai nuovi device come progetto cardine della Società;

- trasformazione da campionario a campionario+censuario (ossia dati reali), la rivoluzione digitale e la certezza dei numeri nella misurazione della televisione;

- definito un percorso serrato e pianificato per giungere a completare tutte le fasi di questo processo entro il 2018 (auspicabilmente primo semestre);

- unica risposta possibile per preservare l'industria dalla minaccia che un operatore nativo digitale (es google o Facebook) possano cercare di monopolizzare le metriche di rilevazione dei video (TV) con standard digitali e non verificabili;

- contando su standard evoluti, tutta l'industria intorno al tavolo, sistemi di controllo e vigilanza all'avanguardia, massima trasparenza e controllabilità della ricerca, Auditel farà leva su aspetti diametralmente opposto a quelli tipici degli operatori nativi digitali americani ( nessuna verifica, nessun controllo, nessuna sede, nessuna imposizione fiscale o regolatoria);

- per assicurare questo percorso la Società si è' dotata di un piano strategico a 5 anni per accompagnare e supportare tutte le attività necessarie a questo importante sviluppo dell'industria televisiva

- per consentire l'estensione ai nuovi device, tra le altre cose, e' stato necessario (sempre nel piano strategico) rivoluzionare anche la ricerca di base, al fine di:

- renderla da familiare a individuale (perché i device sono fruiti individualmente);

- mappare l'interazione degli individui con l'intero ecosistema dei media (e delle varie dotazioni digitali);

- ridisegnare le reali strutture familiari della società italiana sulla base di numerose nuove fonti (non solo quella anagrafica, influenzata dalle false residenze e da effetti fiscali) e sopratutto grazie alla collaborazione con ISTAT con cui Auditel sta sviluppando il progetto a due mani. Da oggi quindi la vera famiglia italiana non è più civile, religiosa o anagrafica ma "allargata (sulla base di fattori economici e affettivi), di fatto (perché a noi interessa solo che condivida lo stesso tetto), televisiva e digitale". (perché ne conosciamo tutte le interazioni con i media, anche digitali).

- questo cambiamento porterà con se anche altre numerose trasformazioni. La Società ha previsto infatti nei suoi piani di auto-finanziare tutte le iniziative legate al nuovo piano industriale, senza ricorrere quindi al sostegno economico dei Soci, con la finalità anche di accrescere ulteriormente la sua indipendenza dai soci/clienti/rilevati dalla ricerca;

- per finanziare il piano Auditel svilupperà in logica commerciale alcuni servizi sono ad oggi mai commercializzati, in particolare:

- elaborazione dei big data relativi ai numerosissimi dati censuari rilevati;

- elaborazione dei dati provenienti dalla ricerca di base;

- certificazione digitalizzata delle campagne pubblicitarie;

- aderita agli standard più evoluti e moderni dal punto di vista della gestione della data protection aderendo tra le prime a livello europeo al nuovo regolamento della Privacy;

Ovviamente per fare tutte queste attività auditel ricorrerà al credito bancario e non più solo al finanziamento dei soci. Questo proprio per evitare conflitti di interessi e rallentamenti.

Nel 2018 si ipotizza anche la quotazione in borsa, nella duplice ottica di reperire risorse per finanziare il piano e di diluire un po’ la presenza degli editori televisivi e di Upa (Utenti pubblicità Associati).

Il piano industriale riassume la strategia di Auditel: configurarsi come un operatore super partes in grado, d’altra parte, di allargare le fonti di ricavo, sviluppando in logica commerciale alcuni servizi di elaborazione dei cosidetti big data.