Auditel: Gianvito Lomaglio lascia la Rai, Venier saluta un dirigente storico

A Domenica In, su Rai1, saluto e omaggio in diretta da parte di Mara Venier a Gianvito Lomaglio, storico Capostruttura e Dirigente Rai. "Un uomo che ha amato questa azienda più della sua vita" ha annunciato zia Mara nella commozione e nell'applauso generale in studio. Gianvito Lomaglio, barese, classe 1955, è al momento a capo di cinque programmi fra i più visti di Rai1, Unomattina in Famiglia, Techetechetè, L'Eredità, Porta a Porta e ovviamente Domenica In; da qui il saluto affettuoso della Venier al dirigente che, in questa prima parte della stagione televisiva, si è occupato da vicino del fortunato contenitore storico di Rai1, tornato agli antichi splendori con Mara dopo lunghi anni di crisi culminata con la gestione Parodi nell'annata 2017-2018.

Mara Venier



Oltre ai programmi citati, nel nutrito curriculum televisivo di Gianvito Lomaglio, giornalista professionista dal 1978 ed entrato in Rai nel 1992, si annoverano i successi della prima edizione dell'Isola dei Famosi, Music Farm, Chiambretti c'è, e soprattutto i programmi storici di Paolo Limiti, in onda prima su Rai2 poi su Rai1, quando Lomaglio era braccio destro di Agostino Saccà.

Con la partenza di Gianvito Lomaglio, chiamato a nuove avventure professionali, la Rai perde un dirigente storico, ma è soprattutto l'Ammiraglia a vedersi privare del responsabile di programmi di grande successo di pubblico e di critica (come per esempio Techetechetè, che ha di fatto salvato la scorsa, difficile, estate di Rai1). Per non parlare dell'Eredità che, con i suoi picchi del 27% di share, risolleva il daytime della Prima Rete in perdita contro la concorrenza da mezzogiorno fino alle 18.00. Quanto a Domenica In, gli ascolti sono passati dal 11-12% delle sorelle Parodi al 18-19% della Venier; UnoMattina in Famiglia, dal canto suo, spopola in fascia mattutina nel weekend superando di gran lunga il 20% netto; Porta a Porta è a tutt'oggi il talk di approfondimento politico più visto del panorama televisivo.



Gianvito Lomaglio con Flavio Insinna sul set dell'Eredità

L'addio di Lomaglio arriva in un momento difficilissimo per la Rai, piagata da uno stallo politico-istituzionale che vede direttori di rete ufficiosamente esautorati da mesi, altri ufficialmente bruciati, altri al momento inesistenti e sostituiti dall'Interim dell'Amministratore Delegato; un Ad in ambasce e succube dei veti incrociati della politica; un Presidente nella bufera per questioni di mail fittizie di fittizi ministri; investitori in fuga e audience in calo. E mentre a Viale Mazzini scintillano le lucine natalizie, la perdita di un importante dirigente a capo dei programmi che sostengono l'Ammiraglia, e la Rai tutta, minaccia di guastare ulteriormente il già tragico rientro dalle festività dell'Ad Salini.