Audiweb, Affari vola a 220mila lettori. Battuti Rai News, Dagospia e poi...

Affaritaliani.it a luglio 2018 registra una media di 220 mila lettori al giorno collocandosi al 34 esimo posto dei 60 siti di news più letti.

Cresce l'informazione tempestiva, libera e ricca di approfondimenti da parte di Affari, che, secondo gli ultimi dati Audiweb, supera siti importanti e storici come Rai news e Dagospia (entrambi a quota 203mila lettori) e tutti gli altri giornali online, dal Post (202mila) a Lettera 43 (130mila lettori a luglio) passando per brand famosi come Milano Finanza (attorno a 122mila lettori) e Panorama (a quota 71.724).

La nuova metodologia Audiweb 2.0. Offre le informazioni sull'audience di tutta l'offerta online e i dati elementari di navigazione degli editori iscritti al servizio, con i profili socio-demografici degli utenti - non solo per genere ed età, come per i dati "Daily" e Weekly" già in produzione dallo scorso mese di giugno, ma offrendo anche le informazioni relative al livello di istruzione, alla condizione professionale, al tipo di occupazione, il numero dei componenti in famiglia, il reddito famigliare, l'area geografica, la regione di provenienza e, novità importante, il responsabile di acquisto - arrivando a una rappresentazione dei comportamenti di fruizione per fascia oraria giornaliera di tre ore. Inoltre, per la prima volta, l'audience online sarà rappresentata con una vista più dettagliata per mezzo, grazie alla distinzione dei dati di consumo da smartphone e da tablet. Audiweb Database è il servizio che restituisce quella che è definita la "currency del mercato", ovvero il dato oggettivo, condiviso da domanda e offerta, frutto di un sistema di rilevazione rifondato a partire dalle linee guida espresse da tutte le componenti del mercato: le aziende investitrici - rappresentate da UPA -, gli editori - rappresentati da Fedoweb -, le agenzie di comunicazione e i centri media - rappresentati da AssoCom.

"Con la produzione dell'Audiweb Database a pochi mesi dal lancio dei primi dati Audiweb 2.0 "Daily" e "Weekly", a cui hanno aderito con convinto impegno tutti i principali editori e i centri media al completo, concludiamo il lavoro di sviluppo del nuovo sistema di rilevazione. La produzione passa a regime, offrendo gli strumenti indispensabili al mercato per monitorare, valutare e pianificare l'online", dice Marco Muraglia, presidente di Audiweb. "Un sistema di rilevazione che arriva a rappresentare in modo completo e obiettivo il mercato dell'online, restituendo il giusto valore a tutte le entità misurate e fruite in differenti contesti: dal mobile, con la differenziazione tra smartphone e tablet, o tramite applicazioni mobile. Ed è l'anima mobile della ricerca che oggi ci restituisce dati totali maggiormente rappresentativi delle attuali dinamiche di fruizione della Rete".