Boschi vs Meloni: imperdibile debutto del nuovo talk di Nicola Porro su Rete4

Il nuovo corso dell'informazione politica su Rete4 inaugurato da Gerardo Greco con il rinnovato Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli e con con W L'Italia che l'ex punta di diamante della Rai conduce personalmente, si arricchisce di un nuovo tassello importante che debutterà proprio stasera, lunedì 17 settembre, in prime time. E con un padrone di casa d'eccezione reduce dai successi della scorsa stagione con Matrix su Canale5, ovvero il giornalista Nicola Porro.

Il titolo icastico del programma è Quarta Repubblica, che ovviamente fonda la sua mission sul discernimento dei temi caldi di questo peculiare periodo storico governato da un esecutivo bicefalo. E Nicola Porro "parte col botto", per usare un'espressione romanesca. Già, perché - a parte le tematiche roventi trattate quali l'immigrazione e le pensioni - l'esordio del suo nuovo e atteso talk show avrà come ospiti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, la deputata dem Maria Elena Boschi e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Tre personaggi sotto i riflettori, Toninelli per la vicenda del Ponte Morandi e le varie lungaggini sulla sua ricostruzione, Maria Elena Boschi per la crisi profonda tra i dem e la sua vicinanza politica a Matteo Renzi tornato a sparare a pallettoni contro la maggioranza giallo-verde e i nemici in seno al Pd, e Giorgia Meloni fedele all'alleanza con Silvio Berlusconi ma al tempo stesso attratta nell'orbita di Matteo Salvini e dall'idea di un ingresso nell'esecutivo Lega-m5s.

L'accoppiata Meloni-Boschi in prima serata promette scintille, e senz'altro uno dei due ospiti fissi del programma saprà attizzare sapientemente qualsivoglia fuoco arda sotto le ceneri. Parliamo di Vittorio Sgarbi, scelto da Porro come convitato d'eccezione in tutte le puntate.

Assieme a lui, l'altro volto fisso della nuova trasmissione sarà il comico Paolo Hendel, che abbandona le vesti del suo cavallo di battaglia Carcarlo Pravettoni (modellato sulla figura del berlusconiano anni Novanta) per assumere quelle di un personaggio inedito caratterizzato da tutte le manie, i difetti, i pregi, le idiosincrazie dell'italiano di oggi.

Un debutto con i fiocchi, dunque, per la nuova avventura di Nicola Porro su Rete4, questa sera in prime time su Rai1 dopo Stasera Italia.