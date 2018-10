BuscaFriends, il social network per condividere interessi lancia l'APP

Ecco il social network BuscaFriends

BuscaFriends è un Social Network che ha visto la luce ad inizio di gennaio, adesso lancia un APP per i propri utenti. E' un social network basato sugli interessi. Quindi ben diverso dai più famosi Facebok, Twitter, Google+ ecc ecc. Non è sempre facile conoscere persone che hanno i nostri stessi interessi, per questo è nato BuscaFriends.

Una volta registrati sul sito, si ha la possibilità di personalizzare un po' il nostro profilo, come accade già ad altre piattaforme di social. Appena superiamo questo step possiamo intravedere nella barra in alto "Trova Amici" e "Trova interessi". Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sono esattamente queste funzionalità:

Il "Trova amici" come suggerisce la parola serve per trovare amici e aggiungerli alla nostra cerchia, quindi aggiungiamo amici presenti già sul social network, oppure ricerchiamo amici tramite interessi che ci interssa seguire.

Invece il "Trova interessi", si avrà una panoramica degli interessi più utilizzati nel social network (degli ultimi 7 giorni), oppure si possono ricercare interessi e seguirli. Tipo se sono un amante del calcio, sarà il primo interesse che aggiungerò. Una volta aggiunto l'interesse l'utente potrà iniziare a scrivere nella pagina dedicata a quell'interesse e ricevere di conseguenza news degli altri utenti che scrivono di quell'argomento e quindi rimanere completamente aggiornato su quell'argomento.

Si può anche seguire un interesse geolocalizzato, cioè solo di una determinata area. Tipo se volessi seguire solo notizie di cronache su Milano, mi basterebbe seguire o creare gli interessi per questo determinato argomento.

BuscaFriends: Pregi del nuovo social network per trovare amici e persone con gli stessi interessi

- Nessun algoritmo, decidiamo noi cosa vedere grazie agli interessi scelti.

- No ai doppioni, su BuscaFriends non esistono doppi interessi, quindi due interessi che parlano di calcio italiano. Questo lo rende veramente unico.

- Geolocalizzazione, grazie a questo strumento si può veramente condividere gli interessi in maniera veramente dettagliata, sicuramente un lato positivo del social network.

BuscaFriends: come registrasi al social network che trova amici e persone con gli stessi interessi

E' troppo presto per giudicare un progetto nato solo da qualche mese, anche se i ragazzi di BuscaFriends ci stanno lavorando già da più di un anno. La versione è abbastanza easy, come un editor di pubblicazione dei contenuti molto limitato. Sicuramente da questo lato bisognerà vedere le release future cosa ci riserveranno.

Sicuramente il primo impatto è stato positivo, ma riuscirà veramente BuscaFriends a sfondare in questo mondo dei social network dominato da Facebook e Twitter?

Volete provare BuscaFriends? Allora correte a registrarvi sulla loro piattaforma: https://buscafriends.com/

BuscaFriends, scarica l'APP e divertiti con i tuoi amici