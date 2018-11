Casalino: propaganda da alcuni giornali. Di Maio-Di Battista? Denuncia giusta

"Io piu' che porre l'attenzione sul linguaggio, porrei l'attenzione sulla critica che fanno. C'e' quasi una sorta di propaganda partitica da parte di alcuni giornali ed e' giusto che Di Maio come capo politico e Di Battista come libero cittadino lo possano denunciare. Con un linguaggio forte. A me scandalizza molto di piu' quello che si denuncia, non il linguaggio". Lo afferma Rocco Casalino, portavoce del premier Conte ai microfoni di Quarta Repubblica commentando gli attacchi di Di Maio e Di Battista all astampa.

Governo: Fontana, bene scuse Casalino, certo che non accadra' piu' - "Bene il chiarimento e le scuse. Convinto che queste cose non accadranno piu', lavoriamo con ancora piu' forza ed energia a sostegno dei disabili, persone meravigliose da cui c'e' molto da imparare". Cosi' il ministro per la Famiglia e la disabilita', Lorenzo Fontana, dopo le scuse del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino in merito alle dichiarazioni sulle persone affette da sindrome Down.