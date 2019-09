Cei, Vincenzo Corrado primo direttore laico della comunicazione

CEI: VINCENZO CORRADO PRIMO DIRETTORE LAICO DELL'UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI

''Il mondo della comunicazione è in continua evoluzione e c'interpella: stiamo vivendo anni di grandi trasformazioni socio-culturali. Il tempo che ci sta davanti sarà una grande sfida da affrontare tutti insieme''. Lo dichiara Vincenzo Corrado, primo direttore laico dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana. A nominarlo è stata la presidenza della CEI, al termine del Consiglio episcopale permanente che si è chiuso oggi: ''Esprimo profonda gratitudine per avermi affidato un compito impegnativo e stimolante. Un pensiero di affetto sincero a chi mi ha preceduto in questo incarico - prosegue Corrado - e che ha segnato anche la mia formazione professionale e, soprattutto, umana: mons. Francesco Ceriotti, con la sua grande capacità progettuale; mons. Claudio Giuliodori, cui devo la passione per lo studio della comunicazione; mons. Domenico Pompili, con il quale ho condiviso pensieri e riflessioni; Don Ivan Maffeis, cui mi lega un'amicizia pluridecennale e una condivisione alta e altra, non incasellabile in schemi precostituiti. Non posso non ricordare i miei maestri nel giornalismo: don Giuseppe Cacciami, Giovanni Fallani, Paolo Bustaffa e Domenico Delle Foglie. Tutte persone legate all'Agenzia Sir, in cui ho vissuto anni belli e intensi. Insieme a loro, ricordo anche tutti i colleghi dell'Agenzia, per la passione nell'essere voce attenta e credibile''. Direttore del Sir dal 2017 al 2019, il 7 maggio di quest'anno CORRADO era stato nominato vice-direttore dell'Ucs. Succede a don Ivan Maffeis, che ha diretto il citato Ufficio CEI dal 21 maggio 2015 ad oggi - dopo esserne stato vice-direttore dalla fine del 2009 - ed ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretario della Conferenza episcopale italiana; qualifica che continua a mantenere, restando il portavoce della CEI.

Corrado è nato a Maglie (Lecce) nel 1976. Sposato e padre di tre figlie, per il Sir ha curato negli ultimi quindici anni le relazioni con i settimanali cattolici della Fisc, mantenendo rapporti quotidiani con tutto il territorio italiano. Esperto di questioni ecclesiali, ha seguito gli ultimi sviluppi della vita della Chiesa italiana e universale: ''Ho pensato a tante immagini che potessero fotografare questo momento: in mente ne ho diverse, ma la più adatta è quella del grembiule, che recepisco da don Tonino Bello. Forse la uso impropriamente: il grembiule rappresenta bene l'idea del servizio, che è e resterà la cifra costitutiva del lavoro quotidiano dell'Ufficio Nazionale a favore della Segreteria Generale della CEI, degli altri Uffici, delle diocesi e nei rapporti con i media''.