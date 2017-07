Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 26 luglio, le immagini di Lilli Gruber ospite a cena, a Carloforte, in Sardegna, di Carlo De Benedetti dove l'ormai ex editore, che ha ceduto la presidenza del gruppo editoriale Gedi al figlio Marco nel giugno scorso, sta trascorrendo la prime vacanze da "pensionato".

La giornalista è amica della moglie di De Benedetti, Silvia, e in passato ha spesso invitato l'ingegnere come ospite dei suoi programmi su La 7.