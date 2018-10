CES 2019: il Presidente e CTO di LG Electronics parteciperà al Keynote

LG Electronics: la partecipazione al Keynote di apertura del CES 2019

Il Presidente e Chief Technology Officer di LG Electronics (LG), I.P. Park, parteciperà per la prima volta al Keynote di apertura del CES 2019, che si terrà lunedì 7 gennaio alle ore 18:30 presso il MGM Park Theater di Las Vegas, Nevada, USA.

Durante il suo intervento, Park presenterà lo speech AI for an Even Better Life e offrirà nuove prospettive su come l'intelligenza artificiale (AI) cambierà la vita dei consumatori, sulla base dei tre pilastri chiave dell’IA: Evolve, Connect, Open.

Il CTO illustrerà il modo in cui le tecnologie innovative dell’IA arricchiranno l'esperienza degli utenti a casa, in movimento e in ufficio. Descrivendo come l’IA impatterà ogni aspetto della quotidianità, Park mostrerà come LG - che sta evolvendo da azienda di produzione tecnologica a innovatore in ambito lifestyle – stia facendo da pioniere a tali sviluppi.

In quanto presidente e CTO di LG Electronics, Park sta guidando le innovazioni dell’intelligenza artificiale come principale motore di crescita dell’azienda. Con oltre 30 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, in particolare nell’elettronica di consumo, nella robotica automobilistica, nelle telecomunicazioni e nel software, Park è considerato tra i migliori CTO per i risultati ottenuti: è stato capace di stimolare l'innovazione combinando tecnologie tradizionali hardware-oriented con quelle software-oriented.

"Il CES 2019 segnerà un punto di svolta nello sviluppo e nell'implementazione dell'IA attraverso prodotti e servizi per la vita quotidiana", afferma Park. "La strategia di LG è di andare oltre le aspettative per arricchire la vita quotidiana dei consumatori grazie alle applicazioni IA basate sullo stile di vita. Approfondirò questo tema in occasione del mio intervento sul palco del CES".