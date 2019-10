Con A Passion for Fashion si arricchisce il sistema moda-lusso del Sole 24 Ore

How to Spend It - l’edizione Made in Italy a firma Sole 24 Ore del celebre magazine del Financial Times dedicato alla moda e al lusso - a 5 anni dal suo esordio nel mercato italiano e a 2 anni dal lancio dello speciale Superior Interiors interamente dedicato al design, tiene a battesimo un nuovo speciale di HTSI portando per la prima volta in Italia A PASSION FOR FASHION , un numero monografico sulla moda femminile, haute couture e pret-à-porter, senza dimenticare gli accessori.

Una importante novità con due uscite all’anno - a ottobre e marzo in concomitanza con le sfilate delle fashion week - che arricchisce ulteriormente il Sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore: una piattaforma integrata di prodotti editoriali di alta qualità che vanno dal magazine How to Spend It, con i suoi numeri monografici speciali Superior Interiors e A Passion for Fashion, all’approfondimento settimanale del Sole 24 Ore .Moda, con gli Speciali del quotidiano e online.

Sul fronte dei periodici How To Spend It e Superior Interiors si rivolgono ad un pubblico alto spendente amante del lusso e del bello sempre alla ricerca del meglio in tema di moda, accessori, cosmesi, viaggi, alta cucina, auto, barche, sport e tecnologia da un lato e, dall’altro, design, casa, arredo, antiquariato e arte. Un lettore che ama spendere per investire nel bello e circondarsi di oggetti di pregio, interessato alle ultime novità per la casa, il lavoro e il leisure.

A questi si affianca ora A PASSION FOR FASHION che si rivolge al pubblico prettamente femminile per un racconto puntuale de ‘il meglio del meglio’ nella moda, con i grandi servizi fotografici, gli approfondimenti e le inchieste sulle nuove tendenze, il punto sulle collezioni di ogni stagione e la ricercata selezione di abiti, scarpe, borse, orologi, gioielli e altri accessori e prodotti del desiderio. E ancora le interviste ai migliori creativi del momento, i negozi assolutamente da non perdere in tutto il mondo, i talenti emergenti e le capsule. Un magazine a cui affidarsi e di cui fidarsi per le proprie scelte, grazie alle informazioni di servizio che facilitano l’accesso ai prodotti presentati, nell’ottica di una lettura non contemplativa, ma di azione.

“Sono felice, dopo il successo di Superior Interiors, di presentare al mercato italiano il secondo spin-off di How to Spend it. A passion for fashion spazia a 360° sul mondo della moda e rappresenta un ulteriore rafforzamento di How to Spend it nella direzione dei suoi lettori e del mercato. Raccontiamo il lusso in ogni sua espressione, con il taglio unico che contraddistingue il mensile del Sole 24 Ore fin dalla sua nascita: storie ed esperienze, immagini di qualità e narrazione del talento creativo e produttivo. E’ una prospettiva sul lusso inteso, prima di tutto, come tempo dedicato a sé e alle proprie passioni e un focus sullo shopping non solo come scelta di gratificazione, ma come identikit sensoriale e affettivo, personalizzazione opposta alla standardizzazione. Ci piace quello che ci assomiglia: per questo è importante capire i propri desideri e seguirli, accompagnati nelle scelte da un giornale di riferimento, iperselettivo e insieme estremamente pratico, con tutte le informazioni necessarie per passare dal sogno all’azione”. Parola di Nicoletta Polla Mattiot, responsabile dei magazine How to Spend It e IL, il maschile del Sole 24 Ore.

Non solo. In arrivo altre novità sul fronte dei periodici. Il 22 novembre How to Spend It si arricchirà di un altro numero speciale, Christmas, dedicato ai regali di Natale e in particolare all’alta gioielleria e orologeria e al lusso beauty. Mentre nel numero del 13 dicembre How to Spend It declinerà il tema del Natale sul fronte del food e del beverage, con il meglio degli accessori per la tavola e le ultime tendenze in occasione delle feste.

Accanto ai periodici, il Sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore conta sul grande spazio e attenzione che il quotidiano diretto da Fabio Tamburini dedica al business del settore moda e delle sue evoluzioni sia nelle pagine quotidiane di Finanza & Mercati e di Economia & Impresa sia nell’appuntamento del venerdì con .Moda, che ogni settimana racconta l’economia del sistema moda e delle sue filiere, così come del settore beauty.

In particolare la redazione di .Moda, coordinata da Francesca Padula, già forte dei due consueti Speciali Pitti Uomo di gennaio e giugno, a settembre in occasione della Milano fashion week ha curato il primo Speciale Moda femminile del Sole 24 Ore distribuito con una extra tiratura di 20.0000 copie nelle location esclusive delle sfilate più prestigiose, nonché in punti nevralgici della città e all’interno della fiera “White woman” in via Tortona. Un inserto di 38 pagine in italiano e inglese che ha riscosso un grande riconoscimento da parte degli investitori pubblicitari e allargato l’audience anche al pubblico dei buyer internazionali presente in città.

Sulla scorta di questo successo editoriale e pubblicitario sono ora in arrivo tre nuovi Speciali del Sole 24 Ore: il 13 novembre Speciale Beauty, il 19 novembre Speciale Orologi e il 3 dicembre Speciale Gioielli. Ogni Speciale sarà arricchito da un Dossier online sul sito www.ilsole24ore.com nel canale Moda24, che proporrà contenuti originali, approfondimenti, photogallery e video.

Sul fronte Beauty , in particolare, Il Sole 24 Ore rinnova e rafforza la proposta editoriale proponendo accanto ai magazine How to spend It, A passion for fashion e IL, che raccontano in ogni numero le nuove frontiere del settore, lo Speciale Beauty del quotidiano che sarà focalizzato su tre grandi settori dell’industria della cosmesi: make up, profumi, trattamenti di bellezza e analisi dei trend che impattano trasversalmente le aziende del settore, dal green alla shopping experience.

Anche per questo speciale è prevista una extra tiratura di 20.000 copie e una distribuzione speciale che mirerà ad intercettare il pubblico femminile giovane-adulto medio e alto spendente grazie alla presenza nelle migliori profumerie Douglas delle principali città italiane e nei principali atenei italiani.

“Con il Sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore abbiamo voluto creare in sinergia con le redazioni del Gruppo nuove occasioni di racconto e approfondimento del comparto in tutte le sue declinazioni, sempre con il massimo della qualità narrativa. In questo modo rispondiamo da un lato alla necessità di ampliare i contenuti rivolti al pubblico femminile e, dall’altro, di aumentare gli approfondimenti su alcune industry, come il Beauty, che hanno molto da raccontare”. Così commenta Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System, concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE, che aggiunge: “Con A Passion for Fashion di How to spendi It, in particolare, abbiamo raccolto un’adesione molto alta di importanti brand del settore che hanno sposato l’iniziativa cogliendone l’alto profilo. Con gli Speciali del Sole 24 Ore sulla Moda femminile, sul Beauty e Accessori abbiamo dato al mercato nuovi spazi di approfondimento trasversale che soddisfano le esigenze delle aziende di raccontarsi attraverso la cifra qualitativa delle redazioni del Gruppo. Con questi nuovi prodotti riusciamo inoltre a raggiungere un target nuovo e più ampio garantito anche dalle extra distribuzione mirate e dalle edizioni bilingue che hanno riscosso grande successo presso gli operatori internazionali.”

Gli appuntamenti con il Sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore: