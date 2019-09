Con iPhone11 Apple sogna in grande e snobba i telefoni tascabili

Dal nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) all’iPad con display retina, dall’Apple Watch 5 all’Apple TV. Sono state tante le novità presentate la scorsa settimana dal CEO di Apple Tim Cook. Ma per alcuni osservatori è mancato un ulteriore annuncio che, sebbene non atteso, avrebbe forse soddisfatto molti potenziali clienti: un nuovo iPhone SE, cioè la nuova versione dell’iPhone tascabile di Apple.

SCHERMI DA 6,5 POLLICI

Nell’evento Apple di martedì sono stati presentati l’iPhone 11 e l’iPhone 11 Pro Max, che hanno, rispettivamente, schermi da 5,8 pollici e da 6,5 pollici e che avranno quattro e cinque ore extra di durata della batteria. Questi modelli, come i più recenti della concorrenza, sono senz’altro fantastici come lettori video portatili, dispositivi di gioco e persino mini-computer. Ma non scivolano nella tasca dei jeans o della camicia con la stessa facilità di un dispositivo tascabile.

ELEGANZA E CONVENIENZA

Ci sono infatti molti clienti di Apple che vorrebbero vedere un ritorno sul mercato di un modello dalla forma e dimensione dell’SE. L’originale, che era a sua volta modellato sui vecchi iPhone 4 e 5 era, secondo i suoi fan, uno dei telefoni più belli mai realizzati, riconoscendogli una eleganza e una convenienza molto superiori ai nuovi grandi smartphone.

OGGETTO DA COLLEZIONE

Apple ha sospeso la produzione del modello SE l’anno scorso e quelli in circolazione stanno iniziando a diventare oggetti da collezione. E’ possibile acquistarli su eBay a circa 200 euro, sebbene abbiano quasi quattro anni di vita ed utilizzino un chip lanciato nel 2015. Secondo alcuni calcoli sviluppati dagli esperti del settore, un nuovo SE che utilizza la stessa tecnologia dello schermo edge-to-edge degli iPhone più recenti potrebbe adattarsi a uno schermo di circa 5 pollici di diametro con le stesse dimensioni del corpo del vecchio SE.

UN MERCATO POTENZIALE DEL 15%

Frank Gillett, esperto di tecnologia presso Forrester Research, afferma che esiste un gruppo nutrito di utenti di smartphone che desiderano ancora un piccolo telefono. Secondo alcuni sondaggi circa il 15% della popolazione preferisce uno smartphone con dimensioni dello schermo di 5 pollici o inferiori. Ma, al tempo stesso, riferisce che al momento non trapela nessuna indiscrezione dalla Apple circa il lancio di un nuovo iPhone tascabile. La ragione? Puramente economica. Secondo Gillett, se il 15% della popolazione afferma di volere un piccolo telefono, probabilmente solo il 10% circa lo acquisterebbe.

APPLE RAGIONA SU GRANDI SCALE DI PRODUZIONE

Ma Apple ragiona su grandi scale di produzione e il 10% viene ritenuto non sufficiente a giustificare un nuovo prodotto con tali caratteristiche. Dal momento che ora le persone in genere sostituiscono i loro telefoni ogni tre anni, la dimensione effettiva del mercato potenziale probabilmente non è abbastanza grande per Apple. E se il colosso di Cupertino volesse realizzarne uno utilizzando i nuovi schermi edge-to-edge, dovrebbe progettarlo da zero. Questo significa sostenere tutti i costi di progettazione e di sviluppo e creare una linea di fornitura di produzione separata. Circostanze che rendono improbabile il lancio di un nuovo iPhone SE.

CLIENTI DI FASCIA ALTA

Inoltre la strategia di marketing di Apple punta ad evitare che i suoi clienti di fascia alta passino ad uno smartphone di dimensioni più piccole – presumibilmente più economico, e quindi meno remunerativo in termini di margini- ma anche perché più grande è lo schermo più è probabile che si sia invogliati a pagare per più abbonamenti multimediali.

AD AGOSTO BOOM DI RICAVI PER L’APPLE STORE

Una strategia che, in base alle stime di Sensor Tower, sembra dare i suoi frutti visto che le entrate dell’Apple Store sono aumentate del 25,8% su base annua ad agosto, la più forte crescita mensile su base annua da febbraio 2018. Dati rivelati in un report di Morgan Stanley nel quale gli analisti stimano che, nei ultimi tre mesi, l’App Store dovrebbe aver generato entrate nette per 2,9 miliardi di dollari, in crescita del 22,4% su base annua.

LA CONCORRENZA POTREBBE APPROFITTARNE

La domanda che si fanno alcuni addetti ai lavori è se vedremo piccoli smartphone sulla piattaforma Android rivale. Dal momento che sul mercato ci sono tanti produttori, alcuni potrebbero puntare su quel 10% di utenti potenzialmente interessati a smartphone tascabili. Per esempio il sito web di tecnologia specializzata GSMarena.com mostra solo 10 telefoni Android con schermi da 5 pollici o inferiori che implementano l’ultima versione 9.0 di Android e , tra questi, il Sony XZ2 Compact si avvicina di più alle dimensioni dell’iPhone SE. Non è un iPhone ma costa 600 dollari: i fan di Apple che cercano uno smartphone più piccolo potrebbero essere costretti a fare una scelta impensabile, cioè passare a un altro produttore.

da Financial Lounge