Da Ford gara creativa globale dopo l'uscita di Sorrell da Wpp

A una settimana dall’uscita del Ceo Martin Sorrell da Wpp, che ha aperto diverse domande tra analisti finanziari ed esperti del settore sul futuro del Gruppo britannico (qui l’articolo), uno dei più grandi clienti della holding, Ford, avvia una gara creativa globale, confermando le voci che si erano diffuse negli ultimi mesi a seguito dei cambiamenti compiuti in azienda per migliorare e ottimizzare le attività legate al marketing e alla pubblicità.

Attualmente, il marchio dell’ovale blu è seguito da Global Team Blue (GTB), agenzia composta appositamente per la casa automobilistica da vari membri delle sigle di WPP, JWT, Y&R e O&M (qui l’articolo sulla nascita dell’agenzia). A seguito del pitch si potrebbe interrompere un connubio che va avanti da 75 anni.

Secondo Kantar Media, la Ford ha speso più di 1,2 miliardi di dollari per la comunicazione negli Stati Uniti nel 2017 mentre a livello globale la cifra dovrebbe essere il doppio. Secondo Forbes WPP gestisce più di 4 miliardi di attività pubblicitarie per la casa automobilistica a livello globale in oltre 40 paesi.

fonte www.engage.it