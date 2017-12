Dati Ads ottobre 2017: salgono Corriere, Sole e Avvenire. In caduta gli altri

Ecco i nuovi dati mensili stimati dagli editori, riferiti al mese di ottobre 2017 per quotidiani e settimanali e al mese di settembre 2017 per i mensili.

Su primaonline sono disponibili i nuovi dati mensili stimati dagli editori, riferiti al mese di ottobre 2017 per quotidiani e settimanali e al mese di settembre 2017 per i mensili. Come ricorda una nota, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento ADS edizioni digitali, orientato alla centralità dell’utente finale, è ripresa anche la comunicazione dei dati relativi alle copie multiple, con la verifica dell’esplicita volontà di fruizione della copia da parte dell’utente finale e l’adozione di evoluti strumenti tecnologici di controllo dell’avvenuta attivazione.

Ecco una prima analisi rispetto ai dati di settembre

Corriere della Sera: 298.722. In crescita, a settembre erano 297mila. Rimane comunque sotto le 300mila copie

Repubblica: 211.589 rispetto alle 221mila di settembre

La Stampa: 166.571. Era a 221mila

Il Sole: 170.700. Cresce ancora: a settembre 168mila copie

Avvenire: 118.616. A settembre 101,9 mila copie

Gazzetta dello Sport: 158.950. A settembre 178mila copie

I dati dei quotidiani a ottobre 2017

I dati dei settimanali a ottobre 2017

I dati dei mensili a settembre 2017