DBInformation acquisisce il 28% di Gourmet Institute

DBInformation, editrice di Roberto Briglia e Gianni Vallardi, ha acquisito il 28% di Gourmet Institute, società che possiede Congusto, campus milanese per la formazione nelle discipline gastronomiche, come scrive Primaonline. Fondata nel 2003 da Federico Lorefice, la struttura organizza corsi professionali di cucina e pasticceria sia per professionisti che per amatori. “Con la nostra partecipazione a Gourmet Institute facciamo un altro passo avanti nello sviluppo delle attività di DBI nell’area food”, hanno dichiarato Briglia e Vallardi, sottolineando di aver già individuato con Lorefice e il partner Daniel Stoico “numerose aree di potenziale sviluppo dove le competenze delle due società potranno fortemente integrarsi”.