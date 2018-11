Due campagne e digital adv. Balocco on air per il Natale

Due campagne pubblicitarie, realizzate da Sunny Milano e pianificate da Media Italia, di Balocco per Natale. Da un lato i 3 episodi del format “Buoni da generazioni” dedicati a Mandorlato, Cuore d’Oro e Pandoro. Dall’altro le “Lezioni di Etichetta”, il format speciale di Rai Pubblicità che servirà a raccontare i panettoni incartati del premium brand Bottega Balocco – Italian Bakery 1927.

Dal 30 novembre al 21 dicembre - scrive www.engage.it - tornerà on air la campagna Balocco “Buoni da generazioni”, lanciata lo scorso anno, con tre episodi da 15’’ della miniserie firmata dal regista Daniele Luchetti, che raccontano scene di vita, tipiche delle settimane che precedono il Natale: il Mandorlato dona ai lieti momenti di festa un tocco esclusivo grazie alla ricetta orgogliosamente inventata dal nonno del piccolo protagonista; il Pandoro è il regalo giusto da donare agli altri e concedere a sé stessi; il Mandorlato Cuore d’Oro riscalda l’atmosfera dell’ufficio del Signor Balocco, che svela al nipotino le caratteristiche della sua nuova creazione. Ogni episodio si conclude con il celebre claim “Buonissimo Signor Balocco!”.

I tre soggetti si alterneranno sulle principali tv generaliste, digitali e satellitari, cui si affiancherà una campagna digital.

Debutta a scaffale e anche in comunicazione invece Bottega Balocco, il marchio creato per celebrare il ricco patrimonio di storia ed esperienza nell’arte dolciaria della famiglia Balocco che, da tre generazioni, è saldamente alla guida dell’azienda, nata da una pasticceria di paese in provincia di Cuneo e oggi tra i principali player nazionali del settore.

Le “Lezioni di Etichetta” saranno on air dal 2 al 12 dicembre su tutte le reti Rai tv, radio, web e cinema, con un’intensa programmazione nei punti di informazione pomeridiana e serale con break dedicati. Nei 3 spot dedicati si racconterà la ricca gamma di panettoni incartati a mano realizzati con latte fresco italiano, lievito madre, uova italiane da galline allevate a terra e con l’esclusiva frutta candita Agrimontana. Una gamma ricca ed unica: dal panettone tradizionale, con arance di Sicilia e cedro Diamante, alla versione con arancia e cioccolato extra fondente, alla golosa amarena&ciocciolato, alla delicata albicocca, all’esclusivo panettone ai marrons glacés e all’originale abbinamento zenzero, lime e cioccolato bianco.