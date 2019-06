Ediland Meeting 2019, l'industria dell'informazione si riunisce a Bologna

I professionisti dell'industria italiana dei quotidiani si incontreranno quest’anno a Bologna, il prossimo 18 giugno, per discutere sui temi più attuali legati all’editoria giornalistica: dai trends internazionali dell’industria editoriale al mercato pubblicitario; dalle prospettive di un nuovo contratto nazionale poligrafico in un’ottica di Filiera al ruolo delle relazioni sindacali; dalla riorganizzazione dei modelli produttivi dei quotidiani all’andamento dell’industria della stampa quotidiana.

Ediland Meeting 2019 - "Verso il futuro: best practice e strategie per una nuova visione”, promosso da ASIG (Associazione Stampatori Italiana Giornali), FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e Osservatorio Quotidiani "Carlo Lombardi", si svolgerà a Bologna il 18 giugno 2019, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, in Via del Pilastro 2.

Interverranno: Fabrizio Carotti (FIEG), Gianni Paolucci (Asig), Sergio Vitelli (Asig), Silvio Broggi (Poligrafici Printing), Davide Ferrario (Prealpina), Raffaele Schettino (Metropolis), Marco Aschedamini (La Provincia di Cremona), Pierluigi Depentori (SETA SpA), Alessandro Massano (So.ge.d Immobiliare Srl), Massimo Martellini (FCP), Alberto Di Giovanni (Osservatorio Quotidiani), Franco Capparelli (FIEG), Paolo Polidori (ASIG), Massimo Medugno (Assocarta), Pietro Lironi (Assografici) e i rappresentanti di SLC-CGIL, Fistel CISL e UIL Comunicazione.