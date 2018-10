Edison: Lighthenge illumina la Milano Fall Design Week 2018 a Porta Garibaldi

Edison: l'oasi urbana luminosa Lighthenge illumina la Milano Fall Design Week 2018 a Porta Garibaldi

Un’installazione di suoni e luci, piccolo modello di città del futuro, fa mostra di sé in piazza XXV Aprile ai piedi di Porta Garibaldi. È l’installazione che Edison e Studio Boeri dedicano alla Fall Design Week, la settimana di incontri, talk, mostre e workshop a ingresso gratuito, nel quartiere di Brera e nell’Innovation Design District, il laboratorio a cielo aperto in cui si lavora e racconta la costruzione di un futuro sostenibile attraverso il concetto di smart city. L’energia di Edison, che si esprime attraverso la luce, accompagna i visitatori della manifestazione attraverso un’istallazione di energia luminosa curata da Stefano Boeri Architetti e realizzata in esclusiva per Edison in occasione della Design Week 2018. Oggi torna per tutto il mese di ottobre ad offrire alle persone un momento di sosta per ricaricarsi dalla frenesia dei flussi metropolitani. Un’oasi dove sedersi e staccare la spina dal contesto. Ma LighHenge è anche e soprattutto gioco di interazione con i suoi visitatori: l’installazione, infatti, «reagisce» al passaggio delle persone emettendo suoni e luci di diversa intensità.

Edison: l'oasi urbana luminosa Lighthenge illumina la Milano Fall Design Week 2018 a Porta Garibaldi. Le parole di Stefano Boeri

“LightHenge è un’installazione di luce e suoni che rende scenografica e condivisa l’idea di energia urbana. - dichiara l’architetto Stefano Boeri - Di notte la piattaforma LightHenge diventa un accogliente satellite, che proietta nel cielo i suoi raggi di luce”. Il progetto LightHenge è formato da una coppia di elementi concettualmente antagonisti: una base solida e una proiezione luminosa immateriale, a cui si aggiunge durante il giorno un confortevole sottofondo sonoro. La porzione solida dell'intervento è formata da una piattaforma circolare alta 60 cm e con un diametro di otto metri. Da questa base si innalza una piccola e fitta foresta di coni (alti da 40 cm a 350 cm), tra i quali fermarsi, e sedersi. Sia la piattaforma, sia i coni sono rifiniti cromaticamente attraverso un intenso color blu cobalto, che conferisce all'insieme un effetto monomaterico e primordiale, di forte matericità. La riflessione rispetto alle implicazioni urbane dell'installazione ribadisce il senso della visione sperimentale e innovativa perseguita da Stefano Boeri Architetti e da Edison. Prima che come forma d'arte, infatti, il progetto si propone come metafora urbana e culturale in miniatura, piccola anticipazione astratta di città e di civiltà del futuro capace di dar corpo, immagine e linguaggi a quel complesso principio universale che prende il nome di Energia.

Edison è la più antica società europea nel settore dell’energia con oltre 130 anni di storia, e tra le maggiori in Italia. È attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e nell’approvvigionamento, esplorazione e produzione di idrocarburi e nei servizi ambientali. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica sostenibile che comprende impianti idroelettrici, eolici, solari e impianti termoelettrici altamente efficienti grazie alla tecnologia del ciclo combinato a gas. Edison vende energia elettrica e gas naturale alle famiglie, alle imprese e alla pubblica amministrazione, fornendo ai clienti soluzioni innovative e su misura per un uso intelligente delle risorse energetiche. La società è impegnata nello sviluppo di infrastrutture per l’approvvigionamento di gas verso l’Italia e l’Europa e ha un portafoglio di importazione diversificato e competitivo. Contribuisce alla sicurezza del sistema energetico italiano con attività di stoccaggio e di distribuzione del gas. Nel 2017 Edison ha prodotto 19,7 TWh di energia elettrica e ha coperto il 22% del fabbisogno italiano di gas, importando nell’anno 15,1 miliardi di metri cubi.