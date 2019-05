Elezioni Europee, Salvini e De Magistriis su Tgr Rai, direttore si scusa

ELEZIONI EUROPE 2019, RAI: CASARIN, CHIEDO SCUSA PER INCIDENTE SU SILENZIO ELETTORALE

"Oggi nella rubrica della Tgr 'Il Settimanale', in onda su Rai3 alle 12.30, è andato in onda un servizio da Napoli sulla criminalità con due dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini e del sindaco De Magistris. Ho subito chiesto di appurare la catena di responsabilità che ha causato questo incidente. Per quanto mi riguarda chiedo scusa a tutti per quanto accaduto". Lo afferma il direttore della Tgr, Alessandro Casarin.

RAI: FARAONE, 'GRAVE VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE, DIRETTORE TGR SI DIMETTA'

"Gravissima violazione da parte della Tgr del silenzio elettorale : nell'edizione odierna de 'Il settimanale' andata in onda su Rai3 alle 12,25 è stato mandato in onda il sonoro di Salvini che si vanta di quasi 2000 assunzioni fra le forze dell'ordine. Oggi, come doveroso , tutti i tg osservano il silenzio non mandando in onda sonori. Quella della Tgr è una scorrettezza gravissima. Dopo la pagina indecente dell'esaltazione del Fascismo a Pedrappio, dove ha pagato il solo caporedattore dell'Emilia Romagna, il direttore Casarin stavolta si dimetterà o resterà incollato alla sua poltrona?". Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai.