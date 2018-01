Facebook, Germania minaccia lo stop alla raccolta dei dati

L'Antitrust tedesco minaccia di adottare una mossa senza precedenti e di bloccare la raccolta dati di Facebook. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale Andreas Mundt, capo dell'Authority, minaccia di bloccare la raccolta e l'elaborazione dei dati raccolti da Facebook tramite terzi. E' quanto emerge da un'incuiesta, conclusa a dicembre, sulla posizione dominante di Facebook sul mercato.

"Sulla di un'inchiesta su questo caso - spiega - stiamo osservando da vicino la connessione tra dati e dominio del mercato, dati e potere di mercato, e i possibili abusi nella raccolta di dati". Secondo l'Antitrust Facebook si avvale della sua rete per "accumulare in modo illimitato" i dati generati anche da terzi.

Queste fonti esterne sono siti di proprieta' di Facebook come Whatsapp o Instagram, o anche siti esterni collegati a Facebook attraverso un semplice tasto +mi piace+. Inoltre per l'Antitrust gli utenti "non sono consapevoli" di cio'. Facebook difende le sue pratiche e fa sapere di stare collaborando con le autorita' tedesche.