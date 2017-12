Facebook e Google si prendono più del 60% degli investimenti per l’adv online

Mark Zuckemberg

Negli ultimi anni gli investimenti pubblicitari si sono progressivamente spostati verso il web, abbandonando i media cosiddetti tradizionali, come tv e stampa. E l’avvento degli smartphone non può che aver accelerato il fenomeno. Una delle conseguenze più marcate di questo spostamento verso l’online è il fatto che poche società hanno acquisito potere su una larga fetta delle cifre investite nell’advertising.

In particolare, secondo alcune stime, a Google e Facebook nel 2017 toccheranno poco più del 60% dei ricavi pubblicitari online mondiali. Intascando da sole 1 dollaro su 4 di quanto viene investito in tutto il mondo in pubblicità.

Ecco un’infografica di Statista.com che ricostruisce la crescita del peso pubblicitario delle due compagnie tech negli ultimi anni.

Fonte: Primaonline.it