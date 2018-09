Ferrero, GroupM vince con Mindshare. In Italia budget di 110 milioni di euro

Chiusa la gara aperta da Ferrero nei mesi scorsi per scegliere le agenzie che si occuperanno della gestione del media pubblicitario in Italia e in altri mercati esteri, tra cui Francia, Spagna, Portogallo, i mercati dell’area Benelux e alcuni paesi dell’Europa dell’Est.

Secondo indiscrezioni risportate da www.engage.it, la consultazione avrebbe premiato in diversi mercati, Italia compresa, Mindshare, l’agenzia di GroupM guidata nel nostro paese dal Ceo Roberto Binaghi. Blue 449, la società di Publicis Media che segue da alcuni anni l’azienda di Alba a livello internazionale, sarebbe invece stata riconfermata in altri paesi. Alla gara, gestita dall’azienda in Italia con Accenture come advisor, hanno preso parte, oltre a GroupM e Blue449, anche Carat di Dentsu Aegis Network e Phd di Omnicom Media Group.

Ferrero è uno dei più importanti top spender pubblicitari in Italia, con una spesa che supera abbondantemente i 110 milioni di euro, e commercializza brand come Nutella, Kinder, Nutella, Estaté e Tic Tac.

GroupM, reduce da un’estate di importanti successi sul fronte del new business sempre a livello globale (tra cui Mars, Mondelez, ma non in Italia, Alibaba, adidas e Shell), secondo quanto risulta ad Engage, sarebbe impegnata in queste settimane in un’altra gara globale di un importante spender, Luxottica (leggi qui l’articolo).