Findus tinge il Natale di verde. Campagna dei Pisellini on air e online

Natale 2018 verde con la campagna dei Pisellini “Con Amore da Findus” che propone molte ricette per un menù natalizio all’insegna del gusto, della dolcezza e della creatività.

La campagna - si legge su www.engage.it - vede protagonisti i Pisellini Primavera Findus, raccolti nel momento perfetto per essere piccoli, teneri e dolci e termina con un codino di 5 secondi dedicato al Natale, con tre differenti finali, ciascuno dei quali propone una ricetta da scoprire per comporre un menù natalizio speciale.

Lo spot, della durata di 20 secondi, sarà on air fino al 23 dicembre sulle principali emittenti televisive nazionali e sarà appunto caratterizzato da tre differenti finali, da 5 secondi ciascuno, per ispirare i consumatori ad un uso innovativo e creativo dei Pisellini Primavera Findus.

Come primo piatto troviamo delle “Orecchiette con Pisellini Primavera, mazzancolle e mandorle”, come secondo un invitante “Filetto di Maiale Cremolato con Pisellini Primavera”, mentre come dolce, un dessert originale e inaspettato come la “Panna Cotta di Pisellini Primavera”.

Per chiudere, l’invito a lasciarsi ispirare da tante gustose ricette su DolcementeVerde.it.Non solo tv: la campagna Findus è anche online

La campagna sarà presente anche online con un piano di comunicazione digital che vede tre diversi originali video da 15 secondi (e anche tagli più brevi di 6 secondi per i social) con una sceneggiatura calda e natalizia, i cui protagonisti sono una mamma e uno dei piccoli explorer del Findus Green Camp, web serie che racconta l’impegno per coltivare in modo responsabile attraverso le avventure di Fabrizio Fontana, Responsabile degli Agronomi Findus, e il suo team composto da quattro giovani esploratori.

Ogni video proporrà una golosa ricetta da preparare: il primo piatto è composto da dei “Nidi di tagliatelle Gratinati con Pisellini Primavera”; per secondo abbiamo invece delle “Seppie saltate con Pisellini Primavera” e, come dolce, l’originale “Gelato di Pisellini Primavera” che metterà d’accordo grandi e piccini.

La creatività dello spot tv è affidata all’agenzia Grey, la creatività dei video online a Network Comunicazione, mentre la pianificazione media è a cura di Zenith Roma.