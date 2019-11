Generali Italia: il dispositivo che previene l’abbandono dei bambini in auto

Arriva il dispositivo hi-tech connesso allo smartphone che avverte della presenza del bambino sul seggiolino auto. Generali Italia lancia il concorso per sensibilizzare. In palio 1.000 cuscini.

In concomitanza con la legge 117/2018 che ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, Generali Italia lancia il concorso “Non ti scordar di me”.

Valido dal 1° Novembre al 31 Marzo 2020, il concorso permette di vincere un cuscino “salva bebè” a coloro che sottoscriveranno la polizza “Immagina Strade Nuove”, nuova soluzione di Generali Italia che assicura lo spostamento della persona non più solo l’auto, proteggendo l’assicurato sia alla guida della propria auto sia di quella a noleggio e in condivisione (bike/car sharing), ma anche a bordo di mezzi pubblici come bus, metro e treno.

Attraverso Generali Jeniot, la società 100% Generali Italia dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell'ambito dell'Internet of Things e della Connected Insurance, si mette a disposizione dei clienti il cuscino hi-tech connesso allo smartphone che avverte il cliente della presenza del bambino sul seggiolino auto.