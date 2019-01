Coca Cola, Giuliana Mantovano è il nuovo Direttore Marketing Italia e Albania

Giuliana Mantovano è stata nominata Direttore Marketing Coca-Cola Italia e Albania, per coordinare il team che gestisce le strategie di marketing e comunicazione dei brand di The Coca-Cola Company nei due paesi, come scrive Engage.it. Mantovano arriva in Coca-Cola dopo aver maturato più di 16 anni di esperienza nel marketing di diverse aziende del food e del beverage, in Italia e all’estero, e dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di Direttore Marketing di Kraft Heinz Italia, con l’incarico di gestire i sette brand del portfolio aziendale, tra cui Plasmon e Heinz.