Google News potrebbe chiudere in Europa. Colpa della direttiva sul copyright

Copyright: Google News, se passa link-tax potremmo chiudere in Europa

Google minaccia di chiudere il motore di ricerca delle News se sara' varata la "tassa sui link", legata all'approvazione della legislazione europea sul diritto d'autore, varata a Strasburgo lo scorso settembre ma oggi non ancora in vigore poiche' e' oggetto di negoziato tra le istituzioni di Bruxelles e i singoli Stati membri. In base a quella legge, Google e altri motori di ricerca, ma anche YouTube e Facebook, sono tenuti a compensare gli editori per le notizie tratte dalle pagine di questi ultimi e pubblicate sulle proprie. Il vicepresidente di Mountain View, Richard Gingras, ha ricordato il precedente spagnolo, quando un pacchetto simile di norme indusse l'azienda a spegnere il motore di ricerca delle notizie in quel paese: "Non vogliamo che cio' accada in Europa", ha sibilato Gingras al Guardian, sostenendo di voler sedersi attorno a un tavolo con gli "attori" della vicenda. Google, ha aggiunto Gingras, non prendera' alcuna decisione sulla materia fino quando non sara' chiaro come verra' applicata, se verra' applicata, la direttiva negli Stati membri dell'Ue. Intanto, fa sapere, dal motore di ricerca delle News non guadagna alcunche'.