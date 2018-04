Governo: Sabino Cassese volteggia dal Corriere della Sera su Palazzo Chigi?

Chi non ricorda come Mario Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio e fare tutto quello che ha fatto, non prese a volteggiare in ampi giri concentrici sul Corriere della Sera?

Era già editorialista quando i suoi scritti presero ad aumentare, un po’ come la radioattività in una centrale nucleare in procinto di esplodere.

Monti interveniva su tutto, dalla politica estera a quella italiana, dai merluzzi alle sardine, dai papaveri alle margherite, palesando infinita (e sospetta) saggezza e poco dopo, zac, divenne senatore e poi Primo Ministro e l’eterno inchino a Bruxelles ci condusse al nostro stato attuale fatto di crisi niente affatto superata e prostrazione economico - finanziaria alla Ue.

Ora qualche tempo gira il nome di Sabino Cassese come possibile premier di un “governo del Presidente” e da qualche tempo, parimenti, sono aumentati i suoi editoriali.

Oggi c’è ne uno sul Corriere che deve suonare come un allarme, alla luce di quanto abbiamo assistito con Monti.

Il titolo è esemplificativo, La pazienza del regista, il contenuto è un peana al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quanto è bravo, quanto è bello, quanto è capace.

Avendo già assistito a tutto questo c’è da preoccuparsi. E iniziata la planata verso Palazzo Chigi?