Huawei, inaugurato a Zurigo il primo 5G Innovation Center europeo

Huawei: inaugurato il primo 5G Innovation Center europeo a Zurigo

Sunrise e Huawei hanno inaugurato a Zurigo il primo 5G Joint Innovation Center europeo. Una struttura con la quale intendono sviluppare congiuntamente e promuovere le applicazioni 5G nel settore dei clienti privati e commerciali. "Grazie all'apertura del primo 5G Joint Innovation Center europeo - afferma Olaf Swantee, ceo di Sunrise - faremo un grande passo avanti in veste di principale fornitore 5G. Cio che presentiamo mostra l'enorme potenziale delle applicazioni 5G. Mi rende particolarmente felice essere il primo fornitore al mondo a immettere sul mercato un Cloud Gaming Service con soluzione 4K tramite 5G".

Nel Joint Innovation Center, Huawei gestisce anche un Openlab dotato di tecnologie all'avanguardia, dove gli sviluppatori di applicazioni 5G hanno la possibilita di testare dal vivo, sotto reali condizioni, in una rete 5G End-to-End le loro applicazioni e soluzioni, prima di lanciarle sul mercato. "Il centro e molto importante per Huawei e per l'intero settore", spiega Haitao Wang, ceo di Huawei Svizzera. "L'obiettivo e quello di stimolare l'ecosistema 5G della Svizzera mostrando applicazioni 5G reali per clienti commerciali e privati e supportando gli sviluppatori nello sviluppo e nel test delle applicazioni 5G".