Huawei: presentato HarmonyOS, nuovo sistema operativo in alternativa a Android

Il colosso cinese delle tlc Huawei, che rischia di perdere Android a causa delle sanzioni Usa, ha presentato oggi un nuovo sistema operativo in grado di rendere funzionanti i suoi cellulari. Il nuovo sistema si chiama "HarmonyOS", ed è stato presentato dal direttore esecutivo del gruppo, Richard Yu, nel corso di una conferenza a Dongguan, nel sud della Cina. "Noi vogliamo portare l'armonia nel mondo" ha detto Richard per giustificare il none del sistema operativo. Huawei è sospettata da Washington di spionaggio industriale ed è stata inserita in una lista nera.

“Downloadable operating system programs, Recorded operating system programs, Mobile operating system programs, Computer operating system programs, Downloadable computer operating system programs and computer operating systems“. Di tutto e di più, quindi: un OS che dovrebbe funzionare sia sui PC fissi che laptop, come anche sui device mobili. E che, in più, potrà essere sia preinstallato nei dispositivi che scaricato in un secondo momento. E, quindi, compatibile con tutta una serie di dispositivi già sul mercato.