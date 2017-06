Il Sole 24 Ore: Operazione formazione, accetta offerta Palamon Cp

Il Cda de Il Sole 24 Ore ha accettato l'offerta vincolante, ancorche' soggetta alla finalizzazione della documentazione contrattuale, presentata dal fondo di private equity Palamon Capital Partners per l'Area "Formazione ed Eventi". E' quanto si legge in una nota in cui si sottolinea che l'offerta di Palamon si basa su un enterprise value di 80 milioni di euro per l'intera attivita'. La sottoscrizione degli accordi finali e' attesa - al piu' tardi - tra la seconda e la terza decade del mese di luglio. In tutto, riferisce il comunicato, sono state ricevute tre offerte, di cui due vincolanti. I contenuti economici, precisa ancora la nota, sono tali da consentire la realizzazione di una plusvalenza superiore rispetto a quella indicata nella manovra patrimoniale e finanziaria approvata dal cda.

Il Sole 24 Ore ha avviato il processo di asta competitiva lo scorso 22 aprile con l'obiettivo di individuare un partner strategico a cui cedere una quota di minoranza del ramo d'azienda relativo all'Area "Formazione ed Eventi", al cui interno e' compresa l'attivita' relativa alla "24 Ore Business School". Per questa operazione Il Sole 24 Ore e' stato assistito dall'advisor Colombo & Associati e dallo studio legale BonelliErede.