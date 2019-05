Illimity al via una partnership con Microsoft per lo sviluppo tecnologico.

illimity Bank S.p.A., start-up bancaria quotata sull’MTA di Borsa Italiana, avvia una partnership con Microsoft e si afferma come prima banca italiana ad aver adottato il cloud come piattaforma abilitante di tutti i propri processi core.

La partnership tra illimity e Microsoft, annunciata oggi in occasione del Microsoft Innovation Summit alla presenza del CEO di Microsoft Satya Nadella, vedrà le due realtà continuare a lavorare insieme nei prossimi tre anni per lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni.

illimity ha adottato il Cloud Computing di Microsoft nel suo complesso, abilitandovi il proprio core business. Microsoft ha messo a disposizione della Banca le sue piattaforme cloud, in grado di coprire aree che spaziano dagli aspetti infrastrutturali alla produttività di persone e gruppi di lavoro, dalla gestione “end to end” dei processi e della relazione con il cliente fino alle applicazioni proprie del business bancario.

Nel dettaglio, grazie a Microsoft Azure, illimity ha costruito un'infrastruttura IT in grado di accompagnare la Banca nel suo percorso di crescita. Inoltre, Azure offre elevati standard di sicurezza, in linea con i requisiti internazionali, supportando illimity anche nei processi di Compliance, Data Governance ed IT Audit. Con Dynamics 365, la Banca è, inoltre, in grado di ottimizzare la gestione dei clienti, anche grazie alle funzionalità di analisi integrate, che consentono di trasformare i dati in insight strategici, offrendo servizi in linea con le diverse esigenze e abilitando una relazione più personalizzata. Facendo leva sulla suite per la produttività Microsoft 365 illimity può, infine, beneficiare di strumenti per la collaborazione in un ambiente sicuro e punta quindi a migliorare la comunicazione e la condivisione tra i dipendenti, anche in termini di gestione documentale.

Nel quadro della collaborazione tra illimity e Microsoft è previsto anche lo sviluppo comune a cura dei Data Scientist di Microsoft e illimity di soluzioni innovative con particolare riferimento ad analytics, Intelligenza Artificiale e machine learning.

Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity ha dichiarato: “illimity è nata con l’obiettivo di affermarsi quale banca di nuovo paradigma, che coniuga innovazione tecnologica con le migliori competenze senza dimenticare il tocco umano, sempre fondamentale. L’essere la prima banca italiana cloud native è certamente un traguardo importante per la nostra start-up e siamo felici di averlo potuto raggiungere con il supporto di un partner tecnologico del calibro di Microsoft. I nostri rispettivi Data Scientist lavoreranno nei prossimi anni in team per sviluppare soluzioni sempre all’avanguardia e offrire ai clienti della banca e a tutti gli illimiters, un’esperienza tecnologica di ultima generazione”.

Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà innovativa come illimity, che testimonia come le nuove tecnologie possano contribuire all’innovazione del Paese, rinnovando i modelli di business anche nei settori più tradizionali. Il Cloud Computing si rivela una straordinaria leva abilitante e in poco tempo ha supportato illimity nella fase di avvio e la accompagnerà in modo flessibile nel proprio percorso di crescita, con il vantaggio di offrire garanzie di sicurezza essenziali per il mondo banking e utili funzionalità di analisi e Intelligenza Artificiale per competere in un mercato sempre più dinamico”.