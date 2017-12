Intesa Sanpaolo e Talent Garden: via al nuovo Master in Digital Transformation

Un momento della presentazione della seconda edizione del Master che forma esperti in Digital Transformation per il Made in Italy, lanciato oggi a Milano da Intesa Sanpaolo e Talent Garden Innovation School. Guarda la gallery

Intesa Sanpaolo e Talent Garden: via alla seconda edizione del Master in Digital Transformation



Intesa Sanpaolo e TAG Innovation School hanno lanciato oggi a Milano, nella filiale Intesa Sanpaolo di Piazza Cordusio, la seconda edizione del Master che forma esperti in Digital Transformation per il Made in Italy. Promosso da TAG Innovation School insieme a Intesa Sanpaolo, il Master offre 20 borse di studio con 12 settimane di formazione d’aula e un tour di 6 settimane nei principali distretti produttivi italiani. Quest’anno le aziende avranno la possibilità di candidarsi per aprire le proprie porte agli studenti del Master e farli lavorare su un progetto di Digital Transformation. Il 78% delle PMI italiane vede l’innovazione digitale come una risorsa per ridurre i costi aziendali. Per assicurare competitività e crescita a un’azienda nel nuovo contesto 4.0 la Digital Transformation è imprescindibile. Con questo obiettivo Talent Garden, che con la sua TAG Innovation School (www.taginnovationschool.com) diffonde la cultura del digitale, insieme a Intesa Sanpaolo in qualità di main partner, ha concepito il primo percorso formativo italiano su questi temi: il Master in Digital Transformation per il Made in Italy, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta dell’unico percorso formativo in quest’ambito che unisce 12 settimane d’aula, durante le quali gli studenti lavoreranno su progetti promossi da Enel e HP, a 6 settimane di consulenza nelle aziende dei principali distretti produttivi italiani.

Intesa Sanpaolo e Talent Garden: via alla seconda edizione del Master in Digital Transformation. Le parole di Fabrizio Paschina, responsabile pubblicità e web di Intesa Sanpaolo, e di Davide Dattoli, founder e CEO di Talent Garden

“Innovazione e cultura digitale rappresentano due importanti acceleratori dell’economia reale – dichiara Fabrizio Paschina, responsabile pubblicità e web di Intesa Sanpaolo. – Il nostro sostegno al Master per il secondo anno consecutivo testimonia la volontà del Gruppo di supportare i giovani attraverso percorsi innovativi, offrendo loro gli strumenti utili a competere con i migliori talenti europei. Alla luce dell’alto numero di richieste di partecipazione alla prima edizione, abbiamo condiviso su palco.it, la piattaforma multimediale del Gruppo Intesa Sanpaolo, alcune video-lezioni affrontate durante il corso”. “L’anno scorso abbiamo ricevuto 1.800 candidature a fronte di soli 20 posti disponibili e coinvolto più di 15 aziende del Made in Italy in progetti di innovazione digitale - afferma Davide Dattoli, founder e CEO di Talent Garden. - Un forte segnale del fatto che in Italia ci sia voglia di cambiare e di farlo sviluppando strategie basate sul digitale. Proprio per questo abbiamo deciso di dare la possibilità alle aziende di candidarsi per ospitare i giovani consulenti nella loro sede per sviluppare il proprio progetto di trasformazione digitale.”

Intesa Sanpaolo e Talent Garden: via alla seconda edizione del Master in Digital Transformation. I neo Digital Officer e le aziende

Dodici aziende italiane avranno la possibilità di usufruire della consulenza di un gruppo di neo Digital Officer che per una settimana lavorerà a tempo pieno su un progetto di digitalizzazione. Si tratta di un’occasione unica per l’impresa che avrà a disposizione un team dedicato allo sviluppo di una soluzione digitale su misura per il proprio settore. Per candidarsi: http://bit.ly/digital-transformation-call Il Digital Book e la ricerca. I casi aziendali e i relativi progetti sviluppati saranno raccolti e documentati nel corso del tour in una sorta di diario di bordo. Da questa raccolta nascerà il Digital Book per il Made in Italy in cui i progetti delle singole imprese potranno essere letti come best practice e tradotti in linee guida pratiche per la trasformazione digitale delle imprese italiane. Durante le 12 settimane di Master inoltre, i 20 Digital Officer analizzeranno attraverso una ricerca il grado di digitalizzazione delle PMI e raccoglieranno i risultati in uno studio, come fatto per l’edizione 2017. Alla presentazione della seconda edizione del Master ha raccontato la sua esperienza Giulia Pagan, che ha seguito la prima edizione e avuto ottimi sviluppi professionali.

Intesa Sanpaolo e Talent Garden: via alla seconda edizione del Master in Digital Transformation. I progetti in aula: Enel e HP

Durante le 12 settimane d’aula gli studenti avranno l’opportunità di lavorare in Enel, nell’ambito del programma di Digital Customer Transformation che l’azienda ha avviato, su un progetto finalizzato a ripensare l’experience delle bollette con focus sullo sviluppo di nuovi servizi digitali e ideazione di nuove modalità per incentivarne l’utilizzo via web.

Con HP gli studenti lavoreranno sull’ufficio e sul lavoro di domani, cioè su come le nuove tecnologie di condivisione e collaborazione impattano sull'ambiente di lavoro non più relegato negli uffici, ma anche in coworking e spazi pubblici. Il Master in Digital Transformation per il Made in Italy partirà il 5 marzo 2018, le selezioni sono aperte fino al 4 febbraio 2018. Per ottenere una delle 20 borse di studio, i candidati dovranno seguire il processo di selezione sul sito, effettuare un test, realizzare il proprio progetto e partecipare a una giornata di selezione a Milano presso Talent Garden Calabiana. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/digital-transformation-madeinitaly

Alla presentazione ha partecipato il Responsabile del Mercato Italia di Enel Nicola Lanzetta, che ha spiegato l'importanza del Master in Digital Transfromation per la stessa Enel.